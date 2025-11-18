अमीर परिवार में शादी करने के लिए बना फर्जी SI, शाहजहांपुर से युवक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक व्यक्ति जो खुद को सब-इंस्पेक्टर बताकर किसी अमीर परिवार में शादी का झांसा दे रहा था, उसे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

ऐसे हुआ झूठ का पर्दाफाश

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) दीक्षा भावरे ने बताया कि सोमवार रात खुटार थाना क्षेत्र में वाहनों की जांच के दौरान पुलिस को एक कार में सब-इंस्पेक्टर का बैज लगी वर्दी दिखाई दी. भावरे ने बताया कि संदेह होने पर ड्राइवर गौरव शर्मा से पूछताछ की गई.

एएसपी ने बताया कि शर्मा ने दावा किया था कि वह लखीमपुर खीरी में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है, लेकिन संबंधित थाने से पुष्टि करने पर पता चला कि वह झूठ बोल रहा था. बाद में शर्मा को हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ में उसने बताया कि वह मथुरा का रहने वाला है और खुटार में किराए पर रह रहा है.

शादी नहीं हो रही थी इसलिए बन गया फर्जी पुलिस वाला

अधिकारी ने कहा, "वह शादी नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने सब-इंस्पेक्टर की वर्दी बनवाई और लोगों को डराने-धमकाने के लिए उसे पहनना शुरू कर दिया. उसे लगता था कि वह सरकारी नौकरी में है और किसी अमीर परिवार में शादी कर सकता है."

भावरे ने बताया कि आरोपी ने यह भी कहा कि जब भी उसे ज़रूरत होती, वह वर्दी पहन लेता. इससे उसे टोल टैक्स देने से भी छुटकारा मिल जाता था. पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है.

