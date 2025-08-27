3 साल के बेटे को खिलाया जहर, फिर फांसी पर झूल गए पति-पत्नी, शाहजहांपुर में दर्दनाक मामला

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मासूम बच्चे की हत्या के बाद आत्महत्या की बड़ी वारदात सामने आई है. यहां कर्ज में डूबे एक व्यापारी और उसकी पत्नी ने जो किया वह डरा देने वाला था. उन्होंने पहले अपने 3 साल के मासूम बेटे को जहर दिया और फिर दोनों ने फांसी लगाकर जान दे दी. फिलहाल पुलिस को 33 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है. जो एक कॉपी में लिखा हुआ था. इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

दरअसल घटना थाना रोजा क्षेत्र के दुर्गा एनक्लेव कॉलोनी की है. बताया जा रहा है कि इस कॉलोनी में व्यापारी सचिन ग्रोवर अपनी पत्नी शिवांगी और 3 साल के बेटे फतेह के साथ अपने घर में रह रहा था. सचिन पर कारोबार को लेकर एक 50 लाख का बड़ा कर्ज हो गया था.

परिजनों का कहना है कि सचिन ने जिला उद्योग केंद्र से 50 लाख रुपए का लोन लिया था जिस पर भारी सब्सिडी आनी थी. लेकिन जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी इस मामले में उससे 50% रिश्वत की मांग कर रहे थे. परेशान हाल परिवार ने सबसे पहले अपने 3 साल के बेटे फतेह को जहर देकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद खुद भी फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. आज सुबह परिवार के लोगों ने दोनों की लाश कमरे के अंदर फांसी पर लटकी देखी और बच्चा बेड पर मृत पड़ा हुआ था.

Advertisement

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है. घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहरा मचा हुआ है. यहां हर कोई इस बात को लेकर सकते में है कि आखिर एक परिवार कर्ज को लेकर अपने बेटे की हत्या कैसे कर सकता है और कैसे खुद आत्महत्या कर सकता है. फिलहाल पुलिस को 33 पन्नो का एक सुसाइड नोट मिला है जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करने की बात कर रही है.





---- समाप्त ----