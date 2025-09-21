scorecardresearch
 

62 साल की पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला... नशे में आरोपी लाठी-डंडों से मौत होने तक करता रहा वार

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां डंकापुर गांव में शराबी पति ने विवाद के बाद अपनी 62 वर्षीय पत्नी को लाठियों से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

नशेड़ी पति ने पत्नी की कर दी हत्या. (Photo: Representational)
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां शराब के नशे में धुत एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. यह मामला तिलहर थाना क्षेत्र के डांका पुर गांव का है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

एजेंसी के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान 62 वर्षीय शांति के रूप में हुई है. उसका पति कल्याण सिंह शराब का आदी था, अक्सर घर में झगड़ा करता था. किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई. बात इतनी बढ़ गई कि कल्याण ने गुस्से में आकर लाठी-डंडों से पत्नी पर हमला बोल दिया. वह तब तक पिटाई करता रहा, जब तक शांति की मौके पर ही मौत नहीं हो गई.

जब ग्रामीणों को इस बारे में पता चला तो गांव में सनसनी फैल गई. उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. वहीं आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है.

इस दर्दनाक घटनाक्रम को लेकर गांववालों का कहना है कि यह पहली बार नहीं था जब कल्याण ने पत्नी से मारपीट की हो. शराब के नशे में धुत होकर वह आए दिन शांति के साथ झगड़ा करता था. दंपती गांव में अकेले ही रहते थे, क्योंकि उनके बच्चे बाहर रहकर नौकरी करते हैं. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. गांव में इस घटना के बाद दहशत और गुस्से का माहौल है.

