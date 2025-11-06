शाहजहांपुर: पुलिस दबिश के दौरान छत से गिरे आरोपी के पिता की मौत, दारोगा समेत 2 पर FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस की दबिश के दौरान एक आरोपी के पिता सत्यवान की छत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितयों में मौत हो गई. मरने से पहले सत्यवान ने पुलिस पर धक्का देकर छत से फेंकने का गंभीर आरोप लगाया था. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. फिलहाल, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की शिकायत पर दारोगा समेत दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

छत से गिरने के बाद भाग गई पुलिस

यह पूरी घटना थाना तिलहर क्षेत्र के निजाम गंज गोटिया इलाके की है. पुलिस की एक टीम हत्या के प्रयास के आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार करने के लिए देर रात उसके घर पर पहुंची. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर में घुसने का प्रयास किया. इसी दौरान आरोपी अभिषेक के पिता सत्यवान छत से नीचे गिर गए, जिससे उनकी कमर टूट गई. मृतक के बेटे कुलदीप कुमार ने बताया कि पिता ने बताया था कि पुलिस वालों ने उन्हें मारा-पीटा और छत से नीचे फेंक दिया.

दारोगा समेत दो पर हत्या का आरोप

सत्यवान के छत से गिरने के बाद दबिश देने गई पुलिस टीम मौके से कथित तौर पर भाग गई. सत्यवान की इलाज के दौरान रात करीब 3:30 बजे मौत हो गई. बेटे कुलदीप कुमार ने न्याय की मांग करते हुए कहा, "हमें बस इंसाफ मिल जाए."

परिवार ने इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने इस मामले में दारोगा राहुल सिसौधिया और एक अन्य साथी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है.

