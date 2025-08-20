scorecardresearch
 

बीवी को दोस्त के पास भेजा, खुद उसकी पत्नी के संग रहने लगा, किस्सा सुन बाराबंकी पुलिस भी चकराई

पीड़िता का कहना है कि पति ने कह दिया कि अब उसके घर में पत्नी के लिए कोई जगह नहीं है. उसे यदि साथ रहना है तो दोस्त के पास रहना होगा. इस पूरे मामले में दोस्त का बयान भी सामने आया है. उसने बताया कि वह बाहर नौकरी करता है. उसकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर उसका ही दोस्त उसकी पत्नी के करीब आ गया. बीते चार महीनों से वह उसकी पत्नी को अपने पास रखे हुए है.

पत्नी की शिकायत के बाद बाराबंकी पुलिस एक्शन में आई (Photo: AI-generated)
बाराबंकी जिले से एक ऐसा अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसने रिश्तों की मर्यादा पर ही सवाल खड़े कर दिए . यहां एक युवक ने अपनी पत्नी को जबरन अपने दोस्त के पास भेज दिया और खुद दोस्त की पत्नी को अपने घर लाकर उसके साथ रहने लगा. घटना का खुलासा होते ही गांव से लेकर थाने तक खलबली मच गई. पुलिस भी मामले की पेचीदगियों में उलझी नजर आई और फिलहाल दोनों पक्षों पर केवल शांति भंग की धाराओं में कार्रवाई कर पाई है.

शुरुआत में सब कुछ सामान्य

जानकारी के मुताबिक, विवाह के शुरुआती दिनों में दंपत्ति के बीच सबकुछ सामान्य रहा. लेकिन धीरे-धीरे मतभेद बढ़ते गए और पति का व्यवहार पत्नी के प्रति हिंसक होता गया. बात-बात पर मारपीट होने लगी. स्थिति यहां तक पहुंची कि युवक ने पत्नी को मायके छोड़ दिया. लगभग डेढ़ साल तक महिला अपने मायके में ही रही.

दोबारा लौटने के बाद नया विवाद

करीब डेढ़ साल बाद जब महिला वापस ससुराल लौटी तो उसे उम्मीद थी कि हालात बदलेंगे. मगर हालात पहले से ज्यादा विचित्र हो गए. पति ने पत्नी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वह उसके दोस्त के साथ रहे. महिला ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और धमकियां दी गईं.

मेरे घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं

पीड़िता का कहना है कि पति ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब उसके घर में पत्नी के लिए कोई जगह नहीं है. उसे यदि साथ रहना है तो दोस्त के पास रहना होगा. विरोध करने पर न केवल गाली-गलौज हुई बल्कि जान से मारने तक की धमकी मिली.

दोस्त का बयान और राज का खुलासा

इस पूरे मामले में दोस्त का बयान भी सामने आया है. उसने पुलिस को बताया कि वह बाहर नौकरी करता है और अक्सर घर से दूर रहता है. उसकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर उसका ही दोस्त उसकी पत्नी के करीब आ गया. बीते चार महीनों से वह उसकी पत्नी को अपने पास रखे हुए है. इतना ही नहीं, अपनी पत्नी को जबरन उसके पास भेज रहा है.

151 के तहत हुई कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पीड़ित पक्ष थाने पहुंचा तो पुलिस ने सारा मामला सुना. स्थानीय थाने के प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों से बातचीत की गई और समझौते की कोशिश भी की गई, लेकिन प्रयास नाकाम रहा. अंततः पुलिस ने दोनों व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए धारा 151 के तहत कार्रवाई की और उन्हें थाने पर ही रोक लिया.

गांव में चर्चा का विषय

इस अनोखी घटना की चर्चा पूरे इलाके में है. गांव के चौपाल से लेकर बाजार तक लोग इस मामले को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. कुछ लोग इसे आधुनिक जमाने की विचित्र कहानी बता रहे हैं तो कुछ इसे रिश्तों के साथ किया गया मजाक मान रहे हैं.

लेटेस्ट

