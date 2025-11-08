मिड-डे मील और दस फीट का अजगर... जालौन के स्कूल में किस बात पर मच गई अफरा-तफरी

उत्तर प्रदेश के जालौन से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. बच्चों के मिड-डे मील वाले कमरे में अचानक 10 फीट लंबा अजगर निकल आया. अजगर को देखकर स्कूल के स्टाफ और ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया. इस घटना ने गांववालों के साथ-साथ इलाके में दहशत का माहौल बना दिया.

यह मामला जालौन की कोंच तहसील क्षेत्र के ग्राम कूंडा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का है. यहां उस वक्त हड़कंप मच गया, जब स्कूल के मिड-डे मील स्टोर रूम में अचानक अजगर दिखाई दिया. यह वही कमरा था, जहां बच्चों के लिए रोजाना दोपहर का भोजन (मिड-डे मील) का सामान रखा जाता है.

दोपहर के समय जब स्कूल की आया भोजन बनाने के लिए स्टोर रूम में गई, तो उसकी नजर एक कोने में लिपटे पड़े अजगर पर पड़ी. पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह लगभग 10 फीट लंबा अजगर है. डर के मारे उसने तुरंत कमरे से बाहर भागकर शिक्षकों और स्टाफ को इसकी जानकारी दी. कुछ ही देर में पूरे स्कूल में अफरा-तफरी मच गई, बच्चे और शिक्षक इधर-उधर भागने लगे.

स्कूल प्रबंधन ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी. सूचना मिलने पर वन रक्षक शिवाजी और रामनिवास अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. टीम ने सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. अजगर कमरे के अंदर सामान के बीच लिपटा हुआ था. लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया. अजगर को पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया. इसके बाद ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने राहत की सांस ली.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से विद्यालय परिसर के आसपास की झाड़ियों में सांपों की आवाजाही बढ़ गई है. ग्रामीणों ने आशंका जताई कि नजदीकी खेतों और झाड़ियों से अजगर किसी तरह स्कूल परिसर में आ गया होगा. उन्होंने वन विभाग से इलाके में नियमित गश्त और झाड़ियों की सफाई कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों. स्कूल के शिक्षकों ने भी कहा कि यह घटना बेहद खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि अजगर जिस कमरे में मिला, उसी में रोजाना बच्चों के खाने का सामान रखा जाता है.

