'बोल जय श्रीराम... क्यों नहीं बोलेगा', आगरा में मुस्लिम कैब ड्राइवर से बदसलूकी, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. ताजमहल पार्किंग के पास एक बुज़ुर्ग व्यक्ति मोहम्मद रईस को एक युवक ने जबरन धार्मिक नारा बोलने के लिए कहा. जब बुज़ुर्ग ने मना किया, तो उन्हें धमकी दी गई. आरोपी ने बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर भड़काऊ टिप्पणी भी की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

वायरल वीडियो में युवक, मोहम्मद रईस से बार-बार "जय श्री राम" बोलने के लिए कहता है, लेकिन रईस साफ मना कर देते हैं. मना करने पर युवक उन्हें धमकाता है. इसके बाद, उसने वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और आपत्तिजनक कैप्शन में लिखा- "तू दो-तीन दिन में जय श्री राम बोलेगा...". एक अन्य सोशल मीडिया यूजर, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने भी इसे "असली आतंकवादी" कैप्शन के साथ शेयर किया.

यह वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. वीडियो पुलिस के संज्ञान में आ चुका है. आगरा पुलिस के थाना प्रभारी ताजगंज और साइबर सेल इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दरअसल, कैब ड्राइवर रईस को सोमवार को पुरानी मंडी मेट्रो स्टेशन पर दो युवकों ने जबरन "जय श्री राम" बोलने को कहा था. मना करने पर युवकों ने वीडियो बनाया, धमकी दी और कथित तौर मारपीट की. आसपास के चालकों को आता देख वे भाग गए. मंगलवार को वीडियो वायरल हुआ. आगरा पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोपियों की पहचान के लिए कैमरे चेक किए जा रहे हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब मुस्लिम कैब ड्राइवर से 'जय श्री राम' बोलने को कहा गया तो इस पर उसने जवाब दिया- क्यों बोलूं, आज कोई स्पेशल दिन है क्या. तब वीडियो बनाने वाले शख्स ने धमकी देते हुए कहा- 'तीन दिन में बोलेगा तू जय श्री राम.'

