scorecardresearch
 

Feedback

'बोल जय श्रीराम... क्यों नहीं बोलेगा', आगरा में मुस्लिम कैब ड्राइवर से बदसलूकी, वीडियो वायरल

आगरा में ताजमहल पार्किंग के पास एक युवक ने बुजुर्ग मोहम्मद रईस को जबरन धार्मिक नारा बोलने को कहा. मना करने पर युवक ने धमकी दी और भड़काऊ टिप्पणी के साथ वीडियो वायरल कर दिया. पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और थाना प्रभारी ताजगंज तथा साइबर सेल जांच कर रहे हैं, साथ ही भड़काऊ टिप्पणी करने वालों पर भी कार्रवाई होगी.

Advertisement
X
आगरा में मुस्लिम कैब ड्राइवर से बदसलूकी (Photo- Screengrab)
आगरा में मुस्लिम कैब ड्राइवर से बदसलूकी (Photo- Screengrab)

उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. ताजमहल पार्किंग के पास एक बुज़ुर्ग व्यक्ति मोहम्मद रईस को एक युवक ने जबरन धार्मिक नारा बोलने के लिए कहा. जब बुज़ुर्ग ने मना किया, तो उन्हें धमकी दी गई. आरोपी ने बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर भड़काऊ टिप्पणी भी की, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. 

वायरल वीडियो में युवक, मोहम्मद रईस से बार-बार "जय श्री राम" बोलने के लिए कहता है, लेकिन रईस साफ मना कर देते हैं. मना करने पर युवक उन्हें धमकाता है. इसके बाद, उसने वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और आपत्तिजनक कैप्शन में लिखा- "तू दो-तीन दिन में जय श्री राम बोलेगा...". एक अन्य सोशल मीडिया यूजर, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने भी इसे "असली आतंकवादी" कैप्शन के साथ शेयर किया.

यह वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. वीडियो पुलिस के संज्ञान में आ चुका है. आगरा पुलिस के थाना प्रभारी ताजगंज और साइबर सेल इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Hindu Mahasabha digs grave for TMC MLA Humayun Kabir in Agra (Photo- Screengrab)
आगरा में TMC विधायक हुमायूं कबीर के लिए कब्र खोदी, बाबरी बनवाने का किया था ऐलान  
आगरा में बदमाशों ने एक युवक के सिर में घोंप दिया सूजा  
man was rushed to hospital in an injured condition (Photo- ITG)
सिर में धंसा सूजा, बहता रहा खून, पैदल इमरजेंसी वार्ड पहुंचा युवक 
आगरा का परिवार अफ्रीका में फंसा  
Agra couple stranded in African country (Photo- Screengrab)
'खाने तक के पैसे नहीं बचे', आगरा के धीरज पत्नी-बेटी समेत अफ्रीका में फंसे, लगाई ये गुहार 
Advertisement

दरअसल, कैब ड्राइवर रईस को सोमवार को पुरानी मंडी मेट्रो स्टेशन पर दो युवकों ने जबरन "जय श्री राम" बोलने को कहा था. मना करने पर युवकों ने वीडियो बनाया, धमकी दी और कथित तौर मारपीट की. आसपास के चालकों को आता देख वे भाग गए. मंगलवार को वीडियो वायरल हुआ. आगरा पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोपियों की पहचान के लिए कैमरे चेक किए जा रहे हैं.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब मुस्लिम कैब ड्राइवर से 'जय श्री राम' बोलने को कहा गया तो इस पर उसने जवाब दिया- क्यों बोलूं, आज कोई स्पेशल दिन है क्या. तब वीडियो बनाने वाले शख्स ने धमकी देते हुए कहा- 'तीन दिन में बोलेगा तू जय श्री राम.'

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement