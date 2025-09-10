संतकबीरनगर में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव पर फायरिंग, कार का दरवाजा चीरते हुए जांघ में जा धंसी गोली

यूपी के संतकबीरनगर में फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया. ये फायरिंग निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम पर हुई है. अज्ञात बाइक सवार बदमाश अजीम को गोली मारकर फरार हो गए. गोली कार के गेट को चीरते हुए सीधे अब्दुल अजीम के जांघ में जा धंसी. उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल, उनका इलाज चल रहा है. हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना दुधारा थाना क्षेत्र के नौव्वा गांव के पास स्थित एक पेट्रोल पंप के पास देर रात्रि को हुई. घायल अब्दुल अजीम को इलाज के लिए खलीलाबाद जिला अस्पताल लाया गया है. पुलिस इस पूरी घटना को संदिग्ध मानते हुए जांच-पड़ताल कर रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं. रंजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है.

बताया जा रहा कि अजीम बिगरामीर चौराहे से चाय पीकर स्विफ्ट कार से घर जा रहे थे. रास्ते में बिना नंबर की पल्सर बाइक पर सवार दो हमलावरों ने उनकी कार पर फायरिंग की. गोली कार का दरवाजा भेदकर उनके पैर में लगी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अजीम खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया.

थानाध्यक्ष के अनुसार, कार में गोली का निशान काफी चौड़ा है, इसलिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है. अभी पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जा सके.

