scorecardresearch
 

Feedback

संतकबीरनगर में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव पर फायरिंग, कार का दरवाजा चीरते हुए जांघ में जा धंसी गोली

संतकबीरनगर जिले में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम पर फायरिंग की घटना सामने आई है. अजीम का कहना है कि बाइक सवार बदमाश उन्हें गोली मारकर मौके से फरार हो गए. फिलहाल, इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया.

Advertisement
X
निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम को लगी गोली (Photo: ITG)
निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम को लगी गोली (Photo: ITG)

यूपी के संतकबीरनगर में फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया. ये फायरिंग निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम पर हुई है. अज्ञात बाइक सवार बदमाश अजीम को गोली मारकर फरार हो गए. गोली कार के गेट को चीरते हुए सीधे अब्दुल अजीम के जांघ में जा धंसी. उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल, उनका इलाज चल रहा है. हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना दुधारा थाना क्षेत्र के नौव्वा गांव के पास स्थित एक पेट्रोल पंप के पास देर रात्रि को हुई. घायल अब्दुल अजीम को इलाज के लिए खलीलाबाद जिला अस्पताल लाया गया है. पुलिस इस पूरी घटना को संदिग्ध मानते हुए जांच-पड़ताल कर रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं. रंजिश के एंगल से भी जांच की जा रही है. 

बताया जा रहा कि अजीम बिगरामीर चौराहे से चाय पीकर स्विफ्ट कार से घर जा रहे थे. रास्ते में बिना नंबर की पल्सर बाइक पर सवार दो हमलावरों ने उनकी कार पर फायरिंग की. गोली कार का दरवाजा भेदकर उनके पैर में लगी. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और अजीम खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस हिरासत में राम किशुन की मौत हो गई. (फाइल फोटो)
65 वर्षीय दलित वारंटी की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप 
बृजभूषण शरण सिंह ने अखिलेश यादव को धार्मिक व्यक्ति बताया.
'सच मेरे मुंह से निकल गया...' अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे गढ़ कर बोले बृजभूषण शरण सिंह  
Murder death dead body
संत कबीर नगर में विवाद के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या, आरोपी फरार 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में ऐलान किया कि बाबा तामेश्वरनाथ धाम को अयोध्या और काशी के समान एक भव्य तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा
UP को मिलेगा एक और भव्य तीर्थ... बाबा तामेश्वरनाथ धाम को कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा 
Sant Kabir Nagar Doctor Husband Wife Clash
'अपने ही अश्लील वीडियो पॉर्न साइट पर अपलोड करता है डॉक्टर पति', पत्नी ने लगाए आरोप 

थानाध्यक्ष के अनुसार, कार में गोली का निशान काफी चौड़ा है, इसलिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है. अभी पुलिस को कोई शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जा सके. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement