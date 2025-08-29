scorecardresearch
 

संभल का पाकिस्तान और अमेरिका कनेक्शन उजागर... न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में टेरर मॉड्यूल को लेकर सामने आईं ये बातें

संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि संभल में स्थानीय स्तर पर आतंकी संगठनों की पैठ है और अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक कनेक्शन है. गजवा-ए-हिंद और अलकायदा जैसे आतंकी मॉड्यूल की योजनाओं में शामिल लोग यहां हिंदू आबादी को कम करने और इलाके में आतंक फैलाने की साजिश रच रहे थे. उत्तर प्रदेश का गृह विभाग अब इस रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा उपायों और आतंकियों की तलाश की रणनीति तैयार कर रहा है.

संभल में तैनात किए गए सुरक्षाकर्मी. (Photo: ITG)
यूपी में संभल हिंसा पर आई न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने पूरे प्रदेश के सुरक्षा तंत्र को हिला दिया है. रिपोर्ट में ऐसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि संभल में लंबे समय से आतंकी संगठनों का नेटवर्क सक्रिय है और स्थानीय स्तर पर उनकी सांठगांठ गहरी जड़ें जमा चुकी है. सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट के अहम बिंदुओं पर उत्तर प्रदेश का गृह विभाग गंभीर मंथन कर रहा है.

रिपोर्ट में आतंकी संगठनों से स्थानीय स्तर पर सांठगांठ की बात सामने आई, इसी के साथ अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक कनेक्शन निकला है. गजवा-ए-हिंद के नाम पर चल रहे नेटवर्क में स्थानीय स्तर पर हिंदू आबादी को कम करने और पलायन कराने की सुनियोजित साजिश की बात कही गई है. आंकड़ों के अनुसार, यहां हिंदू आबादी 45 प्रतिशत से घटकर लगभग 15 से 20 प्रतिशत पर आ गई है.

जांच रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्कों और कन्वर्टेड आतंकियों ने मिलकर संभल में गहरी पैठ बना ली थी. हरकत-उल-मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान और अलकायदा जैसे खौफनाक संगठनों का कनेक्शन संभल से जुड़ चुका है. इतना ही नहीं, अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट (AQIS) के चीफ मोहम्मद आसिफ और अफगानिस्तान में मारा गया असीम उमर भी संभल से ही ताल्लुक रखते थे.

चार युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ किया रेप. (Photo: Representational)
रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि संभल के कई युवक आतंकियों की भर्ती और ब्रेनवॉशिंग में शामिल रहे हैं. जफर मसूद जैसे नाम आतंकियों के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ने का काम करते थे. कई संदिग्ध अब भी फरार बताए जा रहे हैं, जबकि छह बड़े आतंकियों की पहचान हो चुकी है.

सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि दंगों, लव जिहाद और धार्मिक स्थलों पर कब्जे के जरिए यहां की सामाजिक संरचना को तोड़ा गया. न्यायिक आयोग ने नेताओं और जिहादियों की सांठगांठ पर भी सवाल उठाए हैं.

गृह विभाग अब रिपोर्ट के आधार पर आगे की रणनीति तैयार कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि आतंकी नेटवर्क और सांप्रदायिक तनाव से जुड़े पहलुओं को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है.

संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदू आबादी को कम कर आतंक फैलाने का गंदा खेल खेला जा रहा है. संभल में अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों का नेटवर्क है. वैश्विक आतंकियों की टॉप टेन लिस्ट में संभल का कनेक्शन है. अमेरिका की टॉप टेन लिस्ट में संभल का मौलाना आसिम उमर है. इसी के साथ अहमद रजा उर्फ शाहरुख, मोहम्मद आसिफ भी संभल के आतंकी हैं. संभल से भारतीय उपमहाद्वीप का अलकायदा चीफ है.

संभल से पूरे दक्षिण एशिया में आतंकी नेटवर्क का विस्तार हो रहा था.अल क़ायदा के आतंकियों का संभल कनेक्शन है. ISI से भी संभल से निकले आतंकियों का कनेक्शन था. अब तक संभल से निकले छह आतंकियों की पहचान हो चुकी है. चार संदिग्धों का अब तक पता नहीं चला है. मोहम्मद आसिफ अलकायदा इंडिया का चीफ था. जफर मसूद अलकायदा में भर्ती का काम करता था. संभल का आतंकी कनेक्शन पुराना है, वक्त वक्त पर देश की एजेंसियां इस बात का खुलासा करती रही हैं. संभल का रहने वाला एक अल कायदा का आतंकी फिलहाल पाकिस्तान की जेल में है.

