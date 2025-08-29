scorecardresearch
 

संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट आने के बाद जुमे की पहली नमाज, कई जिलों में हाई अलर्ट, जामा मस्जिद के पास RAF-PAC तैनात

न्यायिक जांच आयोग के द्वारा संभल हिंसा पर रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है. मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवान लगाए गए हैं. सीसीटीवी और ड्रोन से से पैनी निगरानी की जा रही है. मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग करके पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है.

संभल में पुलिस-प्रशासन हाई अलर्ट (Photo: ITG)
संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा को लेकर तीन सदस्य न्यायिक जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है. ऐसे में शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर लखनऊ पुलिस मुख्यालय से मुरादाबाद रेंज के कई जिलों में हाई अलर्ट रखा गया है. संभल की जामा मस्जिद में दोपहर 1:30 बजे अदा की जाने वाली नमाज से पहले चारों तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों का कड़ा पहरा है. स्थानीय पुलिस फोर्स भी तैनात की है. ड्रोन से निगरानी के साथ ही सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जा रही है. नमाज के दौरान दी जाने वाली तकरीर पर भी प्रशासन की नजर रहेगी. 

दरअसल, गुरुवार को न्यायिक जांच आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री योगी को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर संभल पुलिस-प्रशासन अलर्ट पर है. आज दोपहर को जिले की जामा मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी. ऐसे में जामा मस्जिद के मुख्य द्वार के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी के जवानों की तैनाती की गई है. मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्तों पर लकड़ी का जाल लगाकर बैरिकेडिंग की गई है. 

वहीं, मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्तों यानी कि पश्चिमी हिस्से में भी जवान लगाए गए हैं. इसी के साथ जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरो से भी निगरानी की जा रही है. हिंसा के बाद से सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रूम मस्जिद के सामने बनी हुई सत्यव्रत पुलिस चौकी में है. 

उधर, न्यायिक आयोग के द्वारा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपने के बाद जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने कहा कि मेरी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से अपील है कि शहर में अमन शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें. उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आने से मस्जिद में जुमे की नमाज पर कोई ऐसा नहीं पड़ेगा. जिस तरह से हमेशा नमाज होती आई है, उस तरह से आज भी नमाज अदा की जाएगी. 

