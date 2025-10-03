संभल में जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद की दीवार खुद तोड़ने लगे ग्रामीण, प्रशासन ने दी थी डेडलाइन

यूपी के संभल जिले में असमोली थाना क्षेत्र के राया बुजुर्ग गांव में शुक्रवार को एक अनोखा दृश्य देखने को मिला. जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग खुद हथौड़ा और औजार लेकर सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद की दीवार तोड़ने लगे. यह कदम प्रशासन के हालिया निर्देश के बाद उठाया गया, जिसमें ग्रामीणों को चार दिन का समय दिया गया था कि वो खुद से सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करें, अन्यथा बुलडोजर चलाया जाएगा.

लोगों ने खुद तोड़ी मंदिर की दीवार

गांव के लोगों ने बताया कि मस्जिद 510 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर बनी हुई थी. प्रशासन और पुलिस टीम गुरुवार को गांव में पहुंची थी और दो अलग-अलग सरकारी जमीन पर बने मैरिज हॉल को तोड़ दिया गया था. उसी दौरान अधिकारियों ने मस्जिद को लेकर भी स्पष्ट कहा था कि चार दिन के भीतर इसे खाली कर दिया जाए.

इस चेतावनी के बाद ग्रामीणों ने आपसी बैठक कर यह निर्णय लिया कि मस्जिद की दीवार खुद ही गिराई जाए ताकि किसी भी तरह की टकराव की स्थिति न बने. शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद समुदाय के लोग हथौड़े लेकर मस्जिद की दीवारें तोड़ने लगे. स्थानीय लोग इसे 'स्वेच्छा से उठाया गया कदम' बता रहे हैं.

प्रशासन ने दी थी चार दिनों की मोहलत

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि राया बुजुर्ग गांव में लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा था. कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी कब्जा हटाया नहीं गया था. जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई शुरू की. पहले मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला और अब मस्जिद को हटाने का काम खुद ग्रामीण कर रहे हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन का दबाव तो था, लेकिन वो खुद भी चाहते थे कि विवाद न बढ़े, इसलिए नमाज के बाद सामूहिक रूप से दीवारें तोड़ना शुरू किया गया. फिलहाल पुलिस और प्रशासन की नजर गांव पर बनी हुई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके.

