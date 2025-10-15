scorecardresearch
 

संभल: मीट कारोबारी के ठिकानों पर 53 घंटे से Income Tax रेड जारी, फैक्ट्री अंदर से बंद, कर्मचारियों से हो रही पूछताछ

इनकम टैक्स (आईटी) टीम की ताबड़तोड़ रेड बुधवार सुबह 12 बजे तक भी जारी है. यह कार्रवाई सोमवार सुबह 7 बजे शुरू हुई थी, जिसे 53 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं. यह रेड संभल में मीट कारोबारी इमरान ब्रदर्स की फैक्ट्री, घर और अकाउंटेंट के ठिकानों पर चल रही है.

संभल में आईटी रेड के दौरान तैनात पुलिस (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में मीट कारोबारी 'इंडिया फ्रोजन फूड्स' के मालिक हाजी इमरान और इरफान के (इरफान-इमरान ब्रदर्स) ठिकानों पर इनकम टैक्स (आईटी) की छापेमारी बुधवार दोपहर 12 बजे तक भी जारी है. सोमवार सुबह 7 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई अब तक 53 घंटे से अधिक चल चुकी है. आईटी टीम को मिले दस्तावेजों से जांच का दायरा बढ़ाया गया है. आईटी टीम को संदेह है कि कंपनी से जुड़े कई दस्तावेज और डेटा की बारीकी से जांच करना आवश्यक है. इसलिए टीम फिलहाल फैक्ट्री के अंदर रहकर डेटा की जांच कर रही है. 

बीते दिन मंगलवार शाम को आईटी टीम ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए फैक्ट्री मालिक इमरान ब्रदर्स के चंदौसी स्थित दामाद के घर पर भी दबिश दी थी. टीम ने देर रात तक दामाद के घर के अंदर कागजात खंगाले. सूत्रों के अनुसार, आईटी टीम को फैक्ट्री और घर के अंदर से जो दस्तावेज और डेटा मिले हैं, उनमें कुछ ऐसे नाम सामने आए हैं जिनके आधार पर टीम अपनी जांच-पड़ताल को आगे बढ़ा रही है. 

आईटी टीम अभी भी फैक्ट्री और घर के अंदर मौजूद है और डेटा की काफी बारीकी के साथ जांच की जा रही है. इस बीच खबर है कि 'इंडिया फ्रोजन फूड्स' फैक्ट्री के मालिक इमरान ब्रदर्स के कुछ भाई रेड शुरू होने के बाद से लापता हैं. आईटी टीम बार-बार उनके बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन वे अभी तक सामने नहीं आए हैं. इसी कारण यह आशंका जताई जा रही है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक यह आईटी रेड अभी और लंबी चल सकती है. 

आपको बता दें कि संभल में हयातनगर थाना क्षेत्र निवासी हाजी इमरान और हाजी इरफान की चिमियावली गांव में 100 बीघा जमीन पर 'इंडिया फ्रोजन फूड्स' नाम से फैक्ट्री है. सोमवार सुबह 60 से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर 100 से अधिक लोगों की आईटी टीम यहां पहुंची थीं. टीम ने फैक्ट्री, फैक्ट्री मालिक के घर और अकाउंटेंट के चमन सराय स्थित घर पर एक साथ पुलिस फोर्स के संग रेड शुरू की. घर के बाहर पीएसी बल तैनात किया गया, जबकि अंदर अधिकारियों की लगातार आवाजाही जारी है.  

गौरतलब है कि फैक्ट्री के अंदर दाखिल होते ही आईटी टीमों ने वर्कर्स के आने-जाने पर रोक लगा दी थी. फैक्ट्री के बाहर खड़े रेफ्रिजरेटेड ट्रकों, जिनमें मीट एक्सपोर्ट किया जाता है, उनकी भी जांच की जा रही है. अकाउंटेंट के घर पर भी अभी भी कार्रवाई चल रही है. ये कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है. 

