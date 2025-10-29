scorecardresearch
 

संभल में 15 दिन में दूसरी बड़ी रेड: DSM ग्रुप की दो शुगर मिलों पर आयकर विभाग के छापे, CISF तैनात

संभल जिले में 15 दिन के भीतर आयकर विभाग (आईटी) ने दूसरी बड़ी कार्रवाई की है. डीएसएम ग्रुप की दो अलग-अलग शुगर मिलों पर मंगलवार सुबह तड़के लगभग 5 बजे आईटी की टीमों ने एक साथ छापेमारी की. असमोली और रजपुरा स्थित दोनों मिलों पर दो दर्जन से अधिक गाड़ियों में सवार होकर 50 से ज्यादा अधिकारियों की टीमें दाखिल हुईं. मिल के अंदर कर्मचारियों की आवाजाही रोक दी गई है और मुख्य गेट पर CISF के जवान तैनात हैं.

संभल में DSM ग्रुप की दो शुगर मिलों पर आयकर विभाग की छापेमारी (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 15 दिन के अंदर आयकर विभाग ने दूसरी बड़ी कार्रवाई की है. मंगलवार सुबह DSM ग्रुप की दो शुगर मिलों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई. असमोली इलाके में स्थित धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड और रजपुरा इलाके में स्थित DSM ग्रुप की शुगर मिल के अंदर यह कार्यवाही चल रही है. लगभग 50 से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर आयकर विभाग की टीमें संभल जिले में दाखिल हुई हैं. आईटी अधिकारियों ने शुगर मिल के अंदर कर्मचारियों के अंदर-बाहर आने-जाने पर रोक लगा दी है. सूत्रों के मुताबिक, यह छापेमारी टैक्स चोरी के इनपुट के आधार पर की गई है. 

अकाउंट सेक्शन में रिकॉर्ड खंगाल रही टीमें

आयकर विभाग की टीम में 30 लोगों की एक टीम असमोली थाना क्षेत्र में स्थित धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड यूनिट पर और दूसरी टीम रजपुरा थाना क्षेत्र में स्थित धामपुर शुगर मिल रजपुरा पर रेड कर रही है. दोनों ही मिलों में छापेमारी शुरू होते ही हड़कंप मच गया है. 

आयकर विभाग के अधिकारी शुगर मिल के अकाउंट सेक्शन में रखे दस्तावेजों की पड़ताल कर रहे हैं, जबकि कुछ अधिकारी अकाउंट सेक्शन के कंप्यूटरों की जांच कर रहे हैं. शुगर मिल के मुख्य प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के लिए CISF के जवानों को तैनात किया गया है. 

15 दिन पहले भी हुई थी बड़ी रेड

यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 दिन पहले ही संभल में आयकर विभाग ने इंडिया फ्रोजन फूड्स फैक्ट्री सहित फैक्ट्री मालिक और फैक्ट्री के अकाउंटेंट के घर पर छापेमारी की थी. यह पहली कार्यवाही पांच दिन तक चली थी. अब हुई कार्रवाई को लेकर असमोली शुगर मिल के उपाध्यक्ष अभय सिंह यादव ने बताया कि 30 लोगों की टीम अंदर जांच पड़ताल कर रही है और कार्यवाही कब तक चलेगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता. 

