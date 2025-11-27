scorecardresearch
 
संभल: गंगा एक्सप्रेसवे पर बोलेरो पिकअप और कार की टक्कर, छह लोगों की दर्दनाक मौत

संभल जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर सब्जी से भरी बोलेरो पिकअप और मारुति कार की जोरदार भिड़ंत में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की आवाज सुनकर ग्रामीण पहुंचे और गाड़ियों में फंसे शवों को बाहर निकाला. एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए.

बोलेरो पिकअप और मारुति कार की टक्कर (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. सब्जी से भरी बोलेरो पिकअप और एक मारुति कार की सामने से जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और गाड़ियों में सवार लोग अंदर ही फंस गए.

हयातनगर थाना क्षेत्र के रसूलपुर धतरा गांव के पास हुए इस हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़ पड़े. ग्रामीणों ने कई मिनट की मेहनत के बाद गाड़ियों में फंसे शवों को बाहर निकाला.  जानकारी के अनुसार, मृतकों में चार लोग अमरोहा जिले के आदमपुर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं. बाकी दो की पहचान पुलिस कर रही है.

घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी कुलदीप सिंह कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने सड़क पर पड़े मलबे को हटवाया और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. हादसे के बाद गंगा एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा.

पुलिस ने बताया कि दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं. टक्कर के कारण मौतें मौके पर ही हो गईं. स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क पर गति अधिक होने के कारण हादसा गंभीर हो गया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वाहनों के नंबर के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

