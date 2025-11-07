scorecardresearch
 

बदन पर वर्दी, कमर में टॉयगन, पैरों में स्पोर्ट्स शूज... संभल में मुस्लिम व्यापारी को एनकाउंटर की धमकी दे रहा था फर्जी पुलिसवाला! यूं दबोचा गया

संभल जिले में खाकी वर्दी और नकली पिस्टल लगाकर घूम रहे फर्जी पुलिसकर्मी विष्णु बाबू को गिरफ्तार किया गया है. उसने मुस्लिम व्यापारी को ₹5000 न देने पर एनकाउंटर की धमकी दी थी, जिस पर व्यापारियों को शक हुआ और उन्होंने उसे पकड़ लिया. पूछताछ में पता चला कि वह पुलिस में भर्ती न हो पाने के कारण वर्दी पहनकर रौब झाड़ रहा था.

संभल में फर्जी पुलिसवाला अरेस्ट (Photo- ITG)
उत्तर प्रदेश के संभल में फर्जी पुलिसवाला पकड़ा गया है. वह खाकी वर्दी पहनकर और कमर पिस्टल लगाकर घूम रहा था. हाल ही में उसने व्यापारी को धमकाकर 5 हजार रुपये मांगे थे. शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई. आखिरकार, बीते गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया. 

आपको बता दें कि वर्दी पहने और कमर में पिस्टल लगाए ये युवक खुद को संभल पुलिस का कर्मी बताता था. इतना ही नहीं मुस्लिम व्यापारियों को 5 हजार रुपये न देने पर एनकाउंटर करने की धमकी दे रहा था. व्यापारियों को शक हुआ तो उन्होंने युवक को पकड़ लिया और सीधे थाने लेकर पहुंच गए. 

थाने पर पुलिस ने पूछताछ की तो युवक विष्णु बाबू फ्रॉड निकला. वो न तो पुलिस में था और न ही उसकी पिस्टल असली थी. कमर में टॉयगन लगाकर फर्जी का भौकाल झाड़ रहा था. फिलहाल, असली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. विष्णु बाबू का कहना था कि वह पुलिस में भर्ती होना चाहता था लेकिन सफल नहीं हो सका. इसलिए वर्दी पहनकर घूमने लगा.  

जानिए पूरी कहानी 

संभल सदर कोतवाली इलाके में चौधरी सराय चौकी के पास एक फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया गया है, जो खाकी वर्दी पहनकर और कमर में पिस्टल लगाकर कबाड़ा व्यापारी ग़य्युर से उगाही कर रहा था. खाकी वर्दी पहने इस युवक ने खुद को संभल पुलिस का बताकर व्यापारी ग़य्युर से पांच हजार रुपये मांगे. जब व्यापारी ने सवाल किया, तो उसने नकली पिस्टल हाथ में लेकर एनकाउंटर की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे व्यापारी सहम गया. व्यापारी ने उसे 500 रुपये दिए, लेकिन खाकीधारी और गर्मागर्मी करने लगा. 

व्यापारी को उसके पैरों में नीले स्पोर्ट्स शूज देखकर शक हुआ. उसने तुरंत चौकी पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने ऐसे किसी पुलिसकर्मी को भेजने से इनकार कर दिया. इसके बाद व्यापारी और उसके साथियों ने उस शख्स को पकड़कर थाने पहुंचा दिया. 

खुद पुलिस में भर्ती होना चाहता था आरोपी

पूछताछ में पता चला कि गिरफ्तार शख्स संभल के पुशावली निवासी विष्णु बाबू है. पुलिस ने उसके पास से मिली पिस्टल की जांच की तो वह भी नकली निकली. विष्णु ने बताया कि वह खुद पुलिस में भर्ती होना चाहता था, लेकिन सफल न होने पर फर्जी वर्दी पहनकर रौब गांठने और पैसे वसूलने का धंधा शुरू कर दिया. एएसपी आलोक भाटी ने बताया कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने वर्दी और बैच भी बरामद कर लिए हैं. 

