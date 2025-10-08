सिंगर ने पूछा यहां सिंगल कौन? संभल के डीएम ने SP का उठा दिया हाथ; 'तेरे जैसा यार कहां' गाने पर झूमे दोनों ऑफिसर, VIDEO VIRAL

उत्तर प्रदेश के संभल में तैनात एसपी केके बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पेंसिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दोनों अधिकारी पंजाबी गाने पर झूमते नजर आ रहे हैं. इस दौरान जब स्टेज से सिंगर ने पूछा कि यहां कौन-कौन सिंगल है तो एसपी ने हाथ उठाकर इशारों में जवाब दिया कि वो अविवाहित हैं.

'तेरे जैसा यार कहां' पर झूमे DM-SP

वायरल हो रहे वीडियो में, एक कार्यक्रम के दौरान पंजाबी सिंगर स्टेज पर गाना गा रहे थे. जैसे ही सिंगर ने 'तेरे जैसा यार कहां.. कहां ऐसा याराना..याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना...' गाना गाया, डीएम और एसपी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए और गुनगुनाते हुए नजर आए.

एसपी तो इस 'याराना सॉन्ग' पर बैठकर झूमते हुए भी दिखाई दिए। दोनों ने एक-दूसरे का हाथ ऊपर उठाकर अपनी मजबूत दोस्ती का संकेत दिया. गौरतलब है कि संभल में हिंसा फैलाने वालों पर सख्त एक्शन लेने वाले डीएम और एसपी का ये अलग और दोस्ताना अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दोनों अधिकारियों का यह वीडियो बताता है कि कैसे वे ड्यूटी के साथ-साथ मजबूत दोस्ती भी निभाते हैं.

DM ने बताया SP को 'सिंगल'

इस दौरान, पंजाबी सिंगर ने भीड़ से पूछा कि लाइफ में 'सिंगल' कौन-कौन है? इस पर डीएम ने तुरंत एसपी बिश्नोई का हाथ उठा दिया. डीएम की इस मजाकिया हरकत पर सभी लोग हंस पड़े. इसके बाद सिंगर ने सिंगल लोगों पर अपनी परफॉर्मेंस दी.

आपको बता दें कि संभल में कल्कि महोत्सव में मंगलवार शाम को एक आयोजन किया गया था. इसमें पंजाबी सिंगर जस्सी गिल और बब्बल राय के गानों पर लोग झूमते-गाते दिखे. डीएम पेंसिया और एसपी विश्नोई भी खुद को रोक नहीं पाए. मंच पर जस्सी गिल ने 'यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना...' गुनगुनाया तो एसपी साहब कुर्सी पर बैठे-बैठे ही थिरकने लगे. इस बीच उन्होंने बगल में बैठे डीएम सर का हाथ पकड़ा और गाना गुनगुनाने लगे.

