संभल में 1978 दंगे के आरोपी मोहम्मद जुबैर के कोल्ड स्टोरेज पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण ध्वस्त

यूपी के संभल में मोहम्मद ज़ुबैर के ओवैस कोल्ड स्टोरेज पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया. जुबैर 1978 के सांप्रदायिक दंगे का आरोपी रह चुका है. कोल्ड स्टोरेज में विनिमय क्षेत्र कार्यालय से पास हुए नक्शे का उल्लंघन करके अवैध निर्माण किया गया था, जिसके खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई की गई है.

संभल में 1978 दंगे के आरोपी की संपत्ति पर एक्शन

मोहम्मद जुबैर के ओवैस कोल्ड स्टोरेज में एसडीएम विकास चंद्र और विनिमय क्षेत्र की टीम ने पुलिस फ़ोर्स के साथ मिलकर बुलडोजर एक्शन लिया. यह कार्रवाई संभल अनूपशहर मार्ग पर स्थित कोल्ड स्टोरेज में अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए की गई है. जुबैर 1978 के सांप्रदायिक दंगे में आरोपी रह चुका है, जिसका ज़िक्र हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी किया था.

नक्शे के विपरीत बनाए गए दो मंजिला भवन

एसडीएम विकास चंद्र ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में उत्तर प्रदेश बिल्डिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 10 के तहत कार्रवाई की जा रही है. जुबैर पर आरोप है कि उन्होंने हाईवे के मध्य से 45 फीट की अनिवार्य दूरी के बजाय केवल 35 फीट दूरी छोड़कर ही बाउंड्री वॉल बना दी. इसके अलावा, नक्शे के विपरीत जाकर कोल्ड स्टोरेज के अंदर दो मंजिला इमारत और एक शेड का भी निर्माण किया गया था.

18 जुलाई को शुरू हुई थी कार्रवाई की प्रक्रिया

विनिमय क्षेत्र के अवर अभियंता सचिन कुमार ने 18 जुलाई 2025 को अनियमितताओं की रिपोर्ट दी थी. इसके बाद एसडीएम ने मामले का संज्ञान लिया और 23 सितंबर 2025 को अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया. बीते बुधवार को मौके पर नक्शे के विपरीत बनी दो मंजिला इमारत को बुलडोजर से तोड़ा गया, जबकि दूसरी बिल्डिंग को मजदूर हैमर मशीन से तोड़ा गया. किसी भी तरह के माहौल खराब होने से रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

