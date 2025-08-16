UP: चेहल्लुम के जुलूस में घुसा सांड, इधर-उधर लगा दौड़ने, फिर कई लोगों को उठाकर पटका- Video

यूपी के संभल में चेहल्लुम के जुलूस के दौरान एक सांड हजारों की भीड़ के बीचों बीच घुस गया. जिससे जुलूस में भगदड़ मच गई. इस दौरान सांड ने कई लोगों को उठा कर पटक भी दिया. जिससे करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए. इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि सांड भीड़ में घुसा हुआ है और लोग इधर-उधर भाग रहे हैं.

दरअसल, बीते शुक्रवार शाम को संभल में चेहल्लुम का जुलूस निकाला जा रहा था. जुलूस के दौरान हजारों की भीड़ एकत्रित हुई थी. जैसे ही चेहल्लुम का जुलूस नखासा थाना इलाके में नखासा चौराहे के पास पहुंचा, वैसे ही चेहल्लुम के जुलूस की भीड़ के बीच में सांड घुस गया. इसके बाद सांड भीड़ में घुसकर दौड़ना शुरू कर दिया.

पुलिसकर्मी भी जान बचाकर लगे भागने

भीड़ में घुसने के बाद सांड ने कई लोगों को उठा-उठाकर पटक भी दिया. जिससे लोग अपनी जान बचाकर भागने लगा. वहीं, इस दौरान मौजूद पुलिसकर्मी भी इधर-उधर भागने लगे. जिससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई. इसके अलावा सांड के हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हो गए. जिनको निजी अस्पतालों में ले जाकर भर्ती कराया गया है.

सूचना लगते ही सीओ आलोक भाटी भी घायलों का हाल जानने के लिए निजी अस्पतालों में पहुंचे और हादसे की जानकारी ली. भीड़ के बीच में घुसकर आवारा सांड द्वारा हमला करने का LIVE वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

