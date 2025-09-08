scorecardresearch
 

Feedback

'विपक्ष में राहुल की लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन लोग अखिलेश को ज्यादा पसंद कर रहे', बोले सपा के सीनियर नेता राम गोविंद चौधरी

उत्तर प्रदेश के बलिया में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी ने एक बड़ा बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है. उन्होंने दावा किया है कि देश में राहुल गांधी से ज्यादा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है.

Advertisement
X
सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी (बीच में) ने अखिलेश-राहुल पर दिया बयान (Photo: ITG)
सपा के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी (बीच में) ने अखिलेश-राहुल पर दिया बयान (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता राम गोविंद चौधरी ने बड़ा बयान दिया. उनके इस बयान की खासी चर्चा हो रही है. दरअसल, चौधरी ने दावा किया कि देश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है. उन्होंने कहा- 'विपक्ष में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन लोग अखिलेश यादव को (ज्यादा) पसंद कर रहे हैं."

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, राम गोविंद चौधरी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने मोदी सरकार में "सबसे अच्छा काम" किया है. उन्होंने अपने आवास पर मीडियाकर्मियों से कहा, "गडकरी के विभाग को छोड़कर, कहीं कोई विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहा है. रोजगार और विकास सिर्फ अखबारों, चैनलों और होर्डिंग्स में दिखाए जा रहे हैं."

चौधरी ने आगे कहा, "गडकरी ने मोदी सरकार में सबसे अच्छा काम किया है. वह सबसे अच्छा बोलते भी हैं. वह किसी के प्रति कोई द्वेषपूर्ण बात नहीं कहते, इसीलिए उन्हें दरकिनार किया गया है." मालूम हो कि नागपुर से तीन बार लोकसभा सांसद रहे गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

akhilesh yadav on pm-modi and trump relation
अखिलेश यादव का बयान: "USA से रिश्ते बिगाड़ना ठीक नहीं" 
Akhilesh Yadav
'अमेरिका से रिश्ते नहीं बिगाड़ सकते', PM मोदी को लेकर ट्रंप के बयान पर बोले अखिलेश यादव 
सपा प्रमुख अखिलेश यादव.
'टोटी चोरी का मामला कभी नहीं भूल सकता', बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव 
BJP MLA Ketki Singh and her daughter Vibhawari Singh (Photo: Screengrab)
'मेरी बेटी शेर है, उसने सपाइयों को भगाया', BJP विधायक केतकी सिंह का पलटवार 
Akhilesh Yadav
'BJP किसी की सगी नहीं', राजभर के घर ABVP के हंगामे पर अखिलेश का तंज 

सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग "भाजपा में सही हैं वे किनारे पर हैं, जबकि जो गलत हैं वे मुख्य धारा में हैं." उन्होंने यह भी कहा कि गडकरी का मंत्रिमंडल में होना एक "मजबूरी" थी और दावा किया कि उनके बिना "सरकार गिर जाएगी."

Advertisement

72 वर्षीय वरिष्ठ सपा नेता ने कहा, "देश में लोग अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है. विपक्ष में राहुल गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ी है, लेकिन जनता अखिलेश यादव को (अधिक) पसंद कर रही है."

बता दें की चौधरी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं. उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता के रूप में पेश करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जो कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement