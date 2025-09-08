'विपक्ष में राहुल की लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन लोग अखिलेश को ज्यादा पसंद कर रहे', बोले सपा के सीनियर नेता राम गोविंद चौधरी

उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और यूपी विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता राम गोविंद चौधरी ने बड़ा बयान दिया. उनके इस बयान की खासी चर्चा हो रही है. दरअसल, चौधरी ने दावा किया कि देश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है. उन्होंने कहा- 'विपक्ष में राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन लोग अखिलेश यादव को (ज्यादा) पसंद कर रहे हैं."

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, राम गोविंद चौधरी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने मोदी सरकार में "सबसे अच्छा काम" किया है. उन्होंने अपने आवास पर मीडियाकर्मियों से कहा, "गडकरी के विभाग को छोड़कर, कहीं कोई विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहा है. रोजगार और विकास सिर्फ अखबारों, चैनलों और होर्डिंग्स में दिखाए जा रहे हैं."

चौधरी ने आगे कहा, "गडकरी ने मोदी सरकार में सबसे अच्छा काम किया है. वह सबसे अच्छा बोलते भी हैं. वह किसी के प्रति कोई द्वेषपूर्ण बात नहीं कहते, इसीलिए उन्हें दरकिनार किया गया है." मालूम हो कि नागपुर से तीन बार लोकसभा सांसद रहे गडकरी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं.

सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग "भाजपा में सही हैं वे किनारे पर हैं, जबकि जो गलत हैं वे मुख्य धारा में हैं." उन्होंने यह भी कहा कि गडकरी का मंत्रिमंडल में होना एक "मजबूरी" थी और दावा किया कि उनके बिना "सरकार गिर जाएगी."

72 वर्षीय वरिष्ठ सपा नेता ने कहा, "देश में लोग अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ी है. विपक्ष में राहुल गांधी की लोकप्रियता भी बढ़ी है, लेकिन जनता अखिलेश यादव को (अधिक) पसंद कर रही है."

बता दें की चौधरी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं. उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता के रूप में पेश करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जो कांग्रेस के साथ संभावित गठबंधन के समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है.

