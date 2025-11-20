'दबदबा वाले... औकात पता चल जाएगी', सपा नेता ने दी बाहुबली बृजभूषण सिंह को चुनौती

यूपी के बलरामपुर में आयोजित सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी की महारैली के मंच से समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत दुबे ने पूर्व बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह (नाम लिए बिना) को खुली चुनौती दे डाली. "दबदबा था, दबदबा रहेगा" के नारे पर पलटवार करते हुए, रमाकांत दुबे ने उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया. इस चुनौती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

और पढ़ें

महारैली का यह कार्यक्रम सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के तत्वावधान में आयोजित किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता/कार्यकर्ता भी मौजूद थे. वायरल वीडियो में रमाकांत दुबे नाम लिए बिना 'दबदबा था, दबदबा रहेगा' कहने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहते हैं, "आप लोगों ने मीडिया में बहुत सुना है कि दबदबा था, दबदबा रहेगा. अरे दबदबा वाले दलाल! जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब तुम बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे. तब तुम्हारी इज्जत समाजवादियों ने बचाई."

रमाकांत दुबे ने बाहुबली सांसद पर वापस बीजेपी में जाकर चाटुकारिता करने का आरोप लगाया. उन्होंने मंच से सीधा चैलेंज करते हुए कहा, "अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि निर्दल तुम कोई भी विधानसभा देवीपाटन मंडल का चुन लो. तुम्हें औकात पता चल जाएगा कि दबदबा कहां चला गया."

Advertisement

बता दें कि रमाकांत दुबे रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. दुबे की बहू शिल्पीराज (जो अनुसूचित जाति से हैं) पूर्व विधानसभा चुनाव में बलरामपुर सदर सीट से टिकट की मांग कर रही थीं.

फिलहाल, रमाकांत दुबे के इस तीखे बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले की सियासत गरमा गई है. दुबे ने अपने बयान से बाहुबली सांसद को सीधे चुनावी अखाड़े में उतरने की चुनौती दी है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक पारा और चढ़ सकता है.

---- समाप्त ----