scorecardresearch
 

Feedback

'दबदबा वाले... औकात पता चल जाएगी', सपा नेता ने दी बाहुबली बृजभूषण सिंह को चुनौती

बलरामपुर में सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की रैली में सपा कार्यकर्ता रमाकांत दुबे ने मंच से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह (बिना नाम लिए) को खुली चुनौती दी. "दबदबा था, दबदबा रहेगा" पर पलटवार करते हुए दुबे ने उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया. उन्होंने कहा कि सपा सरकार में समाजवादियों ने ही उनकी इज्जत बचाई थी.

Advertisement
X
बृजभूषण शरण सिंह (Photo- ITG)
बृजभूषण शरण सिंह (Photo- ITG)

यूपी के बलरामपुर में आयोजित सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी की महारैली के मंच से समाजवादी पार्टी के नेता रमाकांत दुबे ने पूर्व बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह (नाम लिए बिना) को खुली चुनौती दे डाली. "दबदबा था, दबदबा रहेगा" के नारे पर पलटवार करते हुए, रमाकांत दुबे ने उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया. इस चुनौती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

महारैली का यह कार्यक्रम सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के तत्वावधान में आयोजित किया गया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता/कार्यकर्ता भी मौजूद थे. वायरल वीडियो में रमाकांत दुबे नाम लिए बिना 'दबदबा था, दबदबा रहेगा' कहने वाले लोगों पर निशाना साधते हुए कहते हैं, "आप लोगों ने मीडिया में बहुत सुना है कि दबदबा था, दबदबा रहेगा. अरे दबदबा वाले दलाल! जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तब तुम बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए थे. तब तुम्हारी इज्जत समाजवादियों ने बचाई."

रमाकांत दुबे ने बाहुबली सांसद पर वापस बीजेपी में जाकर चाटुकारिता करने का आरोप लगाया. उन्होंने मंच से सीधा चैलेंज करते हुए कहा, "अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है, तो मैं चैलेंज करता हूं कि निर्दल तुम कोई भी विधानसभा देवीपाटन मंडल का चुन लो. तुम्हें औकात पता चल जाएगा कि दबदबा कहां चला गया." 

सम्बंधित ख़बरें

rameez nemat brijbhushan sharan singh political connection
लालू परिवार के विवाद से चर्चा में आए रमीज नेमत का बृजभूषण के विरोधी गुट से क्या कनेक्शन है? 
names should be removed if voters are registered in multiple places
वोट चोरी को लेकर राहुल पर क्या बोले बृजभूषण सिंह?  
Brij Bhushan Sharan Singh
'खड़गे जब भी बोलते हैं, जहर उगलते हैं', कांग्रेस अध्यक्ष पर बृजभूषण शरण सिंह का वार 
Statements of Kharge and Rahul Gandhi are not taken seriously
खड़गे, राहुल के बयान कोई गंभीरता से नहीं लेता: बृजभूषण  
Pro Wrestling League
6 टीमें, 18 द‍िन... दोबारा लौट रही है प्रो रेसल‍िंग लीग, जान‍िए इस बार क्या होगा खास? 
Advertisement

बता दें कि रमाकांत दुबे रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. दुबे की बहू शिल्पीराज (जो अनुसूचित जाति से हैं) पूर्व विधानसभा चुनाव में बलरामपुर सदर सीट से टिकट की मांग कर रही थीं.

फिलहाल, रमाकांत दुबे के इस तीखे बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले की सियासत गरमा गई है. दुबे ने अपने बयान से बाहुबली सांसद को सीधे चुनावी अखाड़े में उतरने की चुनौती दी है, जिससे आने वाले दिनों में राजनीतिक पारा और चढ़ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement