UP: पत्नी के अवैध संबंध का खौफनाक अंजाम, प्रेमी ने पति को चाकुओं से गोदकर मार डाला

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवैध संबंध के विवाद में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है, जब बदगांव थाना क्षेत्र के शिमलाना गांव निवासी 32 वर्षीय मंटू की उसके पड़ोसी ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक (नगर) व्योम बिंदल ने बताया कि मृतक मंटू को पड़ोसी सौरभ ने चाकू से कई बार हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. परिजन आनन-फानन में उसे देवबंद अस्पताल लेकर पहुंचे. मगर, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच और परिजनों की तहरीर से पता चला है कि आरोपी सौरभ का मंटू की पत्नी के साथ अवैध संबंध था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच शनिवार रात विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि सौरभ ने गुस्से में आकर मंटू के पेट में कई बार चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. परिजनों ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद बदगांव थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की तलाश में दबिश दी जा रही है.

वारदात से गांव में दहशत का माहौल

एसपी (नगर) व्योम बिंदल ने बताया कि मामला बेहद संवेदनशील है और पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. वहीं, इस वारदात से गांव में दहशत का माहौल है और पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी है.

