scorecardresearch
 

Feedback

बीमार मां को लेकर जा रहा था बेटा... सड़क पर बने 11 फीट गड्ढे में जा गिरी कार, क्रेन से हुआ रेस्क्यू, Video

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है. यहां बीमार मां को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया. दरअसल, इनकी कार अचानक सड़क पर बने 11 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी. गनीमत रही कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए. इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद नगर पालिका पर सवाल खड़े हो गए हैं.

Advertisement
X
सड़क पर 11 फीट के गड्ढे में भरा था पानी. (Photo: Screengrab)
सड़क पर 11 फीट के गड्ढे में भरा था पानी. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के गंगोह नगर पालिका क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां नगर पालिका ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा. दरअसल, गांव जुखेड़ी के रहने वाले वीरेंद्र अपनी बीमार मां को इलाज के लिए कार से गंगोह ला रहे थे. कार में उनकी पत्नी, बच्चे और भाई भी सवार थे. रात करीब 1 बजे जब उनकी कार डिग्री कॉलेज से गणेश चौक मार्ग पर पहुंची, तो अचानक सड़क पर बने करीब 11 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी.

यहां देखें Video

गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और किसी तरह अपनी जान बचा ली. बताया जा रहा है कि यह गड्ढा नगर पालिका ठेकेदार द्वारा बोरिंग के लिए खोदा गया था. बड़ी लापरवाही यह रही कि वहां न तो चेतावनी बोर्ड लगाया गया था और न ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी. अंधेरे में गड्ढा दिखाई न देने के कारण कार सीधे उसमें समा गई. हादसे के बाद ग्रामीणों की मदद से कार सवार बाहर निकले और बीमार मां को अस्पताल पहुंचाया गया. इसके बाद दूसरे दिन क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया.

सम्बंधित ख़बरें

CRPF का बंकर व्हीकल हुआ हादसे का शिकार. (Photo: ITG)
उधमपुर: CRPF के बंकर व्हीकल का एक्सीडेंट, 3 जवानों की मौत, 15 जख्मी 
सड़क दुर्घटना में पांच लोग की मौत हो गई (Photo: Screengrab)
बाइक पर पत्नी, बहन, भाभी, भांजी और बेटे को बैठाकर निकला, एक्सीडेंट में एक को छोड़ सबकी मौत  
एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत.(Photo: Pushpendra Singh/ITG)
सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत, जन्मदिन से लौटते वक्त हुआ एक्सीडेंट 
pune news
एक ही जगह पर 3 घंटे में 10 एक्सीडेंट 
Principal Father
शिकायत करने आए छात्रा के पिता को प्रिंसिपल ने पीटा 

यह भी पढ़ें: लद्दाख के पास द्रास में दर्दनाक हादसा... फिसलकर नदी में जा गिरी SUV, दो लोगों की मौत

घटना के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते ठेकेदार ने सुरक्षा व्यवस्था की होती तो यह हादसा नहीं होता. उनका आरोप है कि ठेकेदार की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. लोग यह भी कह रहे हैं कि रात के समय इस मार्ग से कोई और वाहन गुजरता तो जानलेवा हादसा हो सकता था. ग्रामीणों ने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है. इस पूरे मामले में नगर पालिका प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही को अनदेखा कैसे किया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement