बीमार मां को लेकर जा रहा था बेटा... सड़क पर बने 11 फीट गड्ढे में जा गिरी कार, क्रेन से हुआ रेस्क्यू, Video

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के गंगोह नगर पालिका क्षेत्र में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. यहां नगर पालिका ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा. दरअसल, गांव जुखेड़ी के रहने वाले वीरेंद्र अपनी बीमार मां को इलाज के लिए कार से गंगोह ला रहे थे. कार में उनकी पत्नी, बच्चे और भाई भी सवार थे. रात करीब 1 बजे जब उनकी कार डिग्री कॉलेज से गणेश चौक मार्ग पर पहुंची, तो अचानक सड़क पर बने करीब 11 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी.

गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए और किसी तरह अपनी जान बचा ली. बताया जा रहा है कि यह गड्ढा नगर पालिका ठेकेदार द्वारा बोरिंग के लिए खोदा गया था. बड़ी लापरवाही यह रही कि वहां न तो चेतावनी बोर्ड लगाया गया था और न ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी. अंधेरे में गड्ढा दिखाई न देने के कारण कार सीधे उसमें समा गई. हादसे के बाद ग्रामीणों की मदद से कार सवार बाहर निकले और बीमार मां को अस्पताल पहुंचाया गया. इसके बाद दूसरे दिन क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया.

घटना के बाद से ही क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते ठेकेदार ने सुरक्षा व्यवस्था की होती तो यह हादसा नहीं होता. उनका आरोप है कि ठेकेदार की लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. लोग यह भी कह रहे हैं कि रात के समय इस मार्ग से कोई और वाहन गुजरता तो जानलेवा हादसा हो सकता था. ग्रामीणों ने ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है. इस पूरे मामले में नगर पालिका प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही को अनदेखा कैसे किया गया.

