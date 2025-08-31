scorecardresearch
 

लद्दाख के पास द्रास में दर्दनाक हादसा... फिसलकर नदी में जा गिरी SUV, दो लोगों की मौत

लद्दाख के पास द्रास इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां एक एसयूवी कार अनियंत्रित होकर सड़क से फिसलकर नदी में जा गिरी. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सेना और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को रेस्क्यू किया और अस्पताल में भर्ती कराया.

द्रास इलाके में फिसलकर नदी में जा गिरी कार. (Photo: Screengrab)
लद्दाख के पास ड्रास इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया है. यहां गुमरी के पास एक एसयूवी कार अनियंत्रित होकर सड़क से फिसल गई और सीधे नदी में जा गिरी. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिए, वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. इस मामले की जांच की जा रही है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह हादसा तब हुआ, जब SUV चालक सड़क पर एक मोड़ को पार कर रहा था. अचानक कार बेकाबू हो गई और गहरी खाई में जा गिरी. इसके बाद फिसलकर कार नदी में जा समाई. आसपास के लोगों ने देखा तो हादसे की सूचना पुलिस को दी.

इसी के साथ अन्य स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. साथ ही सेना और पुलिस की टीम भी पहुंच गई और घटना का जायजा लिया. इसी के साथ तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया. नदी में गिरे वाहन से घायलों को निकालने के लिए जवानों और पुलिसकर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

यह भी पढ़ें: UP: सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत, जन्मदिन से लौटते वक्त हुआ एक्सीडेंट

गंभीर रूप से घायल तीनों घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. वहीं मृतकों की पहचान और घायलों की स्थिति के बारे में पुलिस ने अभी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है. वहीं, हादसे की सूचना के बाद से इलाके में शोक की लहर है. द्रास और आसपास का क्षेत्र ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों और खतरनाक सड़कों के लिए जाना जाता है. यहां अक्सर बारिश, बर्फबारी और फिसलन की वजह से दुर्घटनाओं का खतरा रहता है.

स्थानीय पुलिस ने इस दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि वाहन को नियंत्रण से बाहर करने के पीछे का असली कारण ब्रेक फेल, तेज रफ्तार या खराब सड़क की स्थिति थी, इसकी जांच की जा रही है.

