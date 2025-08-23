सहारनपुर: घर में गोवंश वध, महिला और बेटी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से गोवंश वध का मामला सामने आया है. जिले के जनकपुरी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पर अपने घर में गोवंश वध का आरोप लगा है. पुलिस ने छापेमारी के दौरान उसकी पत्नी और बेटी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात जनकपुरी थाने को एक मुखबिर से सूचना मिली कि दाजपुरा निवासी नसीम कुरैशी अपने घर में परिवार के साथ मिलकर गोवंश वध कर रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नसीम के घर पर छापा मारा.

हालांकि अंधेरा होने का फायदा उठाकर नसीम मौके से भाग निकला. पुलिस ने मौके से उसकी पत्नी नूरजहां और बेटी तबस्सुम उर्फ रानी को पकड़ लिया. उस समय दोनों कथित तौर पर गोवंश वध कर रही थीं.

पुलिस ने बताया कि मौके से मांस के टुकड़े और वध के उपकरण बरामद किए गए हैं. घटना स्थल पर ही पशु चिकित्सा अधिकारी को बुलाया गया और जब्त किए गए मांस के सैंपल सुरक्षित कर जांच के लिए भेज दिए गए हैं.

मुख्य आरोपी की तलाश जारी

सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (ग्रामीण) सागर जैन ने कहा कि फिलहाल नसीम की तलाश में छापेमारी जारी है. उन्होंने बताया कि इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

गांव और आसपास के इलाके में इस घटना की चर्चा जोरों पर है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

यह पहली बार नहीं है जब सहारनपुर में इस तरह का मामला सामने आया है. समय-समय पर गोवंश वध की घटनाओं पर पुलिस निगरानी रखती रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि यदि कहीं इस तरह की गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें.

---- समाप्त ----