scorecardresearch
 

Feedback

सहारनपुर: यूनिवर्सिटी से लौट रहे बाइक सवार छात्रों को CRETA से मारी टक्कर, फिर बुरी तरह पीटा, फायरिंग भी की

ग्लोबल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र कुणाल अपने साथियों के साथ बाइक से घर लौट रहा था. तभी हाइवे पर पीछे से एक बिना नंबर प्लेट की क्रेटा कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. फिर छात्रों को बुरी तरह पीटा और फायरिंग कर दहशत फैलाई. 

Advertisement
X
घायल छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती (Photo: Screengrab)
घायल छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां ग्लोबल यूनिवर्सिटी से लौट रहे बाइक सवार तीन छात्रों पर कार सवार युवकों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने न केवल छात्रों को बुरी तरह पीटा, बल्कि उन पर फायरिंग भी की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

दरअसल, सहारनपुर के थाना बेहट इलाके में ग्लोबल यूनिवर्सिटी के छात्र कुणाल, गौरव और दिग्विजय पर यह हमला हुआ. पूरी घटना सोमवार को दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर मिर्जापुर थाना क्षेत्र के खुशहालपुर के पास हुई. बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र कुणाल अपने साथियों के साथ बाइक से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से एक बिना नंबर प्लेट की क्रेटा कार ने उनकी बाइक में टक्कर मारी. कार में सवार युवकों ने छात्रों को गिराकर बुरी तरह पीटा. मारपीट के बाद जब छात्र भागने लगे, तो हमलावरों ने उन पर फायरिंग भी की. 

छात्रों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और पुलिस को इस हमले की जानकारी दी. सूचना मिलते ही मिर्जापुर थाना प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायल छात्र कुणाल को तुरंत बेहट सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है. 

सम्बंधित ख़बरें

man and woman arrested
प्रेमी के प्यार में पागल 5 बच्चों की मां, समझाने चले पति को उतारा मौत के घाट, सुबह खंडहर में मिली लाश 
हत्या का आरोपी गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
मेले में शराब के नशे में पैसे को लेकर विवाद, दोस्तों ने ही उतार दिया युवक को मौत के घाट 
सहारनपुर में युवक की चाकू घोंपकर हत्या. (Photo: Representational )
सहारनपुर: मामूली विवाद में युवक की हत्या... दोस्तों ने ही चाकूओं से गोदकर ले ली जान 
poison bottle
'उसी से निकाह कराओ, नहीं तो मर जाऊंगी...', कहकर युवती ने खाया जहर, फिर... 
Saharanpur: Car falls into an 11-foot deep pit, family safe.
बीमार मां को अस्पताल ले जा रहा था परिवार, गहरे गड्ढे में जा गिरी कार 
Advertisement

हमलावरों की तलाश में खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज

बेहट के सीओ मुनीश चंद ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.  पुलिस ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की हैं और उनकी तलाश में इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. 

इलाके में दहशत का माहौल

इस घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और वे आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. पुलिस का कहना है कि वे इस मामले की हर बारीकी से जांच कर रहे हैं और जल्द ही दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. घायल छात्र कुणाल की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement