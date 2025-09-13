'मिठाई ताजी नहीं है...' सुनकर भड़का दुकानदार का बेटा, 10 साल के बच्चे को जमीन पर पटका, मुंह पर मारी लात

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर दिया. यहां मिठाई खरीदने गया 10 साल का बच्चा दुकानदार के बेटे की हैवानियत का शिकार हो गया. गुस्से में आए आरोपी ने बच्चे को न सिर्फ साइकिल से उठाकर पटक दिया, बल्कि बेरहमी से लात-घूंसों और कुर्सी से भी पीट डाला. पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने आरोपी युवक को पकड़ लिया है और उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.

दरअसल, यह घटना सहारनपुर जिले के थाना नकुड़ क्षेत्र के अंबेहटा कस्बे की है. यहां 10 साल का बच्चा दुकान पर मिठाई लेने गया. उसने दुकानदार से कहा कि मिठाई ताजी नहीं लग रही है. बस इतनी सी बात ने दुकानदार के बेटे हिमांशु को आगबबूला कर दिया. हिमांशु ने पहले बच्चे को उसकी साइकिल से उठाकर सड़क पर फेंक दिया.

बच्चा जब गिरा तो उसका सिर दुकान के लकड़ी के काउंटर से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. लेकिन आरोपी यहीं नहीं रुका. उसने बच्चे पर लगातार लात-घूंसों की बरसात कर दी. इतना ही नहीं, आरोपी ने कुर्सी से भी मासूम पर हमला किया. इस दौरान बच्चा चीखता रहा, लेकिन आरोपी नहीं माना.

यह पूरा घटनाक्रम दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी युवक बच्चे को बेरहमी से उठाकर पटक रहा है और फिर बेतहाशा पीट रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके के लोग गुस्से में हैं और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज अपने कब्जे में ले लिया. घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. वहीं, पीड़ित बच्चे के पिता हसीन ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी हिमांशु पर कार्रवाई की मांग की. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

फिलहाल पीड़ित बच्चे का इलाज चल रहा है और परिवार गहरे सदमे में है. स्थानीय लोग इस घटना को लेकर बेहद आक्रोशित हैं. पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी. CO अशोक कुमार सिसौदिया ने बताया कि कस्बा अंबेडकर क्षेत्र में 10 साल के बच्चे के साथ एक युवक ने अपनी दुकान के बाहर मारपीट की. यह घटना CCTV में कैद हो गई. घटना के संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

