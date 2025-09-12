scorecardresearch
 

'बहन बोलकर लड़कियों को फंसाते हो...', आदिवासी युवती ने मुस्लिम युवक को चप्पलों से पीटा, 'लव जिहाद' के आरोप में पुलिस को सौंपा

Indore News: आरोपी शादाब के भाई मोहम्मद अली पर भी जबलपुर में एक हिंदू लड़की को 'लव जिहाद' में फंसाने का आरोप लगा था. शादाब भी पहले छेड़छाड़ के एक मामले में 3 महीने जेल में रहकर बाहर आया है.

आरोपी छेड़छाड़ मामले में पहले भी जेल में रह चुका है.(Photo:Screengrab)
आरोपी छेड़छाड़ मामले में पहले भी जेल में रह चुका है.(Photo:Screengrab)

MP News: इंदौर में रहने वाली एक आदिवासी युवती ने एक मुस्लिम युवक पर लव जिहाद के गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती की शिकायत के बाद हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया है.

दरअसल, आदिवासी युवती ने हिंदूवादी नेता मानसिंह राजावत और करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष से संपर्क कर बताया कि शादाब अली नाम का एक मुस्लिम युवक पिछले 15 दिनों से उसे लगातार परेशान कर रहा था. वह उससे बार-बार अश्लील मैसेज, फोटो और वीडियो मांग रहा था. 

हिंदू  नेताओं ने जब शादाब अली की जानकारी निकाली, तो पता चला कि वह एक ट्रक ड्राइवर है और रेती लेकर इंदौर आ रहा है. जैसे ही वह इंदौर पहुंचा, हिंदू कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया. युवती के सामने ही उसकी चप्पलों से पिटाई की गई. पूछताछ के दौरान शादाब ने बताया कि उसे युवती का नंबर किसी और लड़के ने दिया था.

शादाब के भाई पर भी रेप केस

चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई है कि शादाब के भाई मोहम्मद अली पर भी जबलपुर में एक हिंदू लड़की को 'लव जिहाद' में फंसाने का आरोप लगा था. उस मामले में मोहम्मद अली को बलात्कार के आरोप में सजा भी हो चुकी है.

शादाब भी खुद जेल जा चुका 

बता दें कि शादाब भी पहले छेड़छाड़ के मामले में 3 महीने सीहोर जेल में रह चुका है. वहीं, आरोपी शादाब के मोबाइल की जांच करने पर उसकी इंस्टाग्राम आईडी से कई अन्य लड़कियों के साथ भी चैट मिली हैं.

