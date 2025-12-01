scorecardresearch
 
UP: मातम में बदली शादी की खुशियां, शॉपिंग कर लौट रहे 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दो युवकों की मौत हो गई. दोनों युवक शॉपिंग करके बाइक से लौट रहे थे. तभी उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई और दोनों की मौत हो गई. घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं.

सड़क हादसे में दो युवकों की मौत. (Photo: Screengrab)
सहारनपुर में शादी की खुशियां मातम में बदल गईं. यहां के कोतवाली बेहट क्षेत्र के नगला झंडा गांव में देर रात हुए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों युवक अपने चचेरे भाई की 30 नवंबर की बारात के लिए कपड़े खरीदकर वापस लौट रहे थे. रास्ते में अचानक उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. टक्कर इतनी भयावह थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर स्थिति देखते हुए तत्काल दोनों शवों को बेहट सीएचसी भेजा. दुर्घटना की खबर फैलते ही गांव में मातम छा गया. अस्पताल में मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. क्योंकि जिस घर में सुबह बारात की तैयारियों की रौनक होनी थीं, वहां अब चीख-पुकार और कोहराम मचा हुआ है.

 यह भी पढ़ें: शादी से पहले दूल्हा लापता... सदमे में फैमिली के लोग, पोस्टर लेकर तलाश में जुटे

पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच

मृतकों में से एक युवक गांव चांडी का रहने वाला बताया जा रहा है. घटना से परिवार के लोग सदमे में हैं और बार-बार यही सवाल कर रहे हैं कि चंद घंटे पहले तक हंसते-खिलखिलाते बेटे अचानक कैसे मौत के आगोश में चले गए. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. गांव में शादी की तैयारियां पूरी तरह ठहर गई हैं और पूरे क्षेत्र में इस हादसे को लेकर गहरा शोक व्याप्त है.

एसपी देहात सागर जैन ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि दो युवक बाइक से जा रहे थे और उनकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई. जिसकी वजह से दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. 

