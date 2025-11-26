scorecardresearch
 

शादी से पहले दूल्हा लापता... सदमे में फैमिली के लोग, पोस्टर लेकर तलाश में जुटे

झारखंड के कोडरमा के चंदवारा में शादी से पहले दूल्हे के लापता होने से हड़कंप मच गया. 29 नवंबर को शादी होने वाली थी, लेकिन दूल्हा 17 नवंबर की शाम से गायब है. परिजन अब पोस्टर लेकर बेटे की तलाश में जुटे हैं. पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगा रहे हैं.

तलाश में जुटे दूल्हे की फैमिली के लोग. (Photo: ITG)
झारखंड के कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. शादी से पहले दूल्हा अचानक लापता हो गया. परिवार वाले सदमे में हैं. उसके गांव के लोग भी परेशान हैं. परिजन अब जुलूस निकालकर युवक को ढूंढ़ने की कोशिश रहे हैं.

लापता युवक का नाम सोनू बर्णवाल है, जो फल व्यवसायी है. उसकी शादी 29 नवंबर को होनी है. परिवार ने पूरी तैयारी कर ली थी, कार्ड बांट दिए गए थे, घर में सजावट हो चुकी थी, रिश्तेदार आने शुरू भी हो गए थे.

परिवार के लोगों का कहना है कि 17 नवंबर को सोनू दुल्हन के लिए और शादी के अन्य सामानों की खरीदारी करके लौटा था. घर में खुशी का माहौल था. सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक बुधवार शाम से वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया. तब से अब तक न उसका फोन लग रहा है, न किसी को उसकी कोई खबर है. सोनू का मोबाइल आखिरी बार चंदवारा इलाके में स्विच ऑफ हुआ पाया गया है.

यह भी पढ़ें: 7 फेरे लिए, डीजे पर नाची, विदाई से पहले हो गई फुर्र... बाराबंकी में बिना दुल्हन के लौटी बारात, दूल्हा बोला- जमीन गिरवी रख रचाई थी शादी

दूल्हे की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. कैमरे के सामने वह खुद पर काबू नहीं रख सकीं. उन्होंने कहा कि 29 तारीख को मेरे बेटे की शादी है. कोई मेरे बेटे को ढूंढ कर ला दो. उसको किसने क्या कर दिया, हम समझ नहीं पा रहे. घर में मातम जैसे हालात हैं. रिश्तेदार सहमे हुए हैं. सोनू के भाई सौरभ बर्णवाल ने कहा है कि मेरे भाई की शादी है. वह कभी ऐसे नहीं जाता. हम एसआईटी जांच की मांग करते हैं. पता नहीं किसी ने उसे उठाया है या उससे कोई वारदात हुई है.

पूरे गांव में चिंता, लोग निकाल रहे जुलूस

सोनू के लापता होने की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई. पड़ोसी, रिश्तेदार व गांव के लोग सब घरों से निकलकर पोस्टर लेकर जुलूस निकाल रहे हैं. लोग सड़क पर उतरकर प्रशासन से दूल्हे की तलाश तेज करने की मांग कर रहे हैं. जुलूस के दौरान लोग लगातार घोषणा कर रहे हैं कि दूल्हा ढूंढो, सोनू को वापस लाओ.

परिजन ने SP से लगाई गुहार

परिवार अब सीधे कोडरमा SP से गुहार लगा रहा है. उनका कहना है कि मामला अत्यंत संवेदनशील है. शादी नजदीक है. हर पल अनहोनी का डर सता रहा है. इस बीच, पुलिस का कहना है कि युवक की तलाश के लिए टीमें लगाई गई हैं और मोबाइल लोकेशन व CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

