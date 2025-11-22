सहारनपुर में नवजात को झाड़ियों में फेंका, कुत्तों ने नोचकर मार डाला

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. भागूवाला गांव में गुरुवार सुबह नाली के पास झाड़ियों में एक नवजात शिशु का क्षत-विक्षत शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने झाड़ियों में हलचल देखी और पास जाकर देखा तो कुत्तों के झुंड ने नवजात को बुरी तरह नोच दिया था. मौके का दृश्य इतना भयावह था कि कई लोग रो पड़े.

नवजात को झाड़ियों में किसने फेंका

ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. लोगों का कहना है कि नवजात कुछ घंटे पहले ही जन्मा प्रतीत हो रहा था और किसी ने उसे जानबूझकर झाड़ियों में फेंका था. कई लोगों ने अनुमान लगाया कि यह बच्चा किसी अविवाहित मां का हो सकता है, जिसने सामाजिक बदनामी के भय से उसे त्याग दिया. हालांकि, पुलिस का कहना है कि अभी तक ऐसी किसी बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और जांच सभी बिंदुओं पर जारी है.

घटना की जानकारी मिलते ही थाना मिर्जापुर पुलिस और फॉरेंसिक यूनिट मौके पर पहुंच गई. ASP बेहट एसएन वैभव पाण्डेय ने बताया, 'सूचना पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची. नवजात का शव झाड़ियों में पड़ा मिला. शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा कि नवजात की मौत जन्म के बाद हुई या उसे मृत अवस्था में फेंका गया था.'

CCTV फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस ने आसपास के पूरे क्षेत्र में जांच शुरू कर दी है. CCTV फुटेज की तलाश की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात को वहां किसने छोड़ा. साथ ही आसपास के अस्पतालों, दाईयों और निजी क्लीनिकों से भी पूछताछ की जा रही है कि हाल ही में किसने डिलीवरी कराई थी.

ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटनाएं समाज की संवेदनहीनता की ओर इशारा करती हैं. उन्होंने कहा कि अगर बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाता, अस्पताल में दिया जाता या किसी NGO को सौंपा जाता, तो उसकी जान बच सकती थी. एक मासूम की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है और पुलिस इस जघन्य कृत्य को अंजाम देने वाले की तलाश में जुट गई है.



