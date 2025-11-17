सहारनपुर में मुस्लिम समाज ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन, आसिफ मुनीर और असद मसूद का फूंका पुतला

सहारनपुर में दिल्ली बम ब्लास्ट और आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम समाज सड़क पर उतर आया. हिंदुस्तानी पसमांदा मंच की ओर से गांधी पार्क से घंटाघर तक “हिंद जय हिंद पैदल यात्रा” निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए. यात्रा के दौरान आतंकवाद का पुतला दहन किया गया और पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों के खिलाफ नारे लगाए गए.

यात्रा में लोगों ने पाकिस्तान के आसिफ मुनीर और आतंकी संगठन के सरगना असद मसूद के पुतलों को आग के हवाले किया. जुलूस के घंटाघर पहुंचने के बाद भी आतंकवाद का पुतला दहन किया गया. लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए और कहा कि आतंकवाद किसी एक धर्म का नहीं बल्कि पूरे देश का दुश्मन है.

आतंकवाद के खिलाफ मुस्लिम समाज का प्रदर्शन

कार्यक्रम में मंच के राष्ट्रीय प्रमुख संयोजक मोहम्मद शमशाद वीर ने कहा कि इस प्रदर्शन का उद्देश्य देश में अमन और भाईचारा बनाए रखने का संदेश देना है. उन्होंने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों की जानें गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि सनातन हिंदू यात्रा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी. शमशाद वीर ने कट्टरता और बाहरी फंडिंग से चल रहे आतंकी संगठनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को उनके अपराध स्थल पर ही सजा दी जानी चाहिए. उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को बड़े स्तर पर शुरू कर आतंकी ठिकानों को समाप्त करने की अपील भी की.

दिल्ली ब्लास्ट में हिंदू और मुस्लिम की गई जानें

वहीं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष शाहनवाज मलिक ने कहा कि दिल्ली ब्लास्ट में हिंदू और मुस्लिम दोनों की जानें गईं. इसलिए आतंकवाद की जड़ तक पहुंचकर इसे खत्म करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक शांति और भाईचारा चाहता है, जबकि आतंकवादी नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे संगठनों और व्यक्तियों की गहराई से जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए. उनका कहना था कि भाईचारा ही देश को मजबूत और सुरक्षित बनाता है.

