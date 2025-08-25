पड़ोसी ने चाकू से गोदकर ले ली युवक की जान, पत्नी से अफेयर के शक में आरोपी से होती थी बहस

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जनपद के बड़गांव थाना क्षेत्र के गांव शिमलाना में शनिवार की रात अवैध संबंधों के शक को लेकर हुई कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया. इसमें 32 साल के युवक मंटू पुत्र मोहर सिंह की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार,मंटू की पत्नी के साथ उसके पड़ोसी सौरभ पुत्र मुकेश के लंबे समय से अवैध संबंध थे.

इसको लेकर सौरभ और मंटू में कई बार विवाद भी हो चुका था, लेकिन शनिवार रात दोनों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई में बदल गया. गुस्से में आए सौरभ ने अपने पास मौजूद चाकू से मंटू के पेट में ताबड़तोड़ कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से लहूलुहान होकर घायल हो गया. परिजन आनन-फानन में उसे देवबंद के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक के परिवार ने इस मामले में आरोपी सौरभ पुत्र मुकेश, उसके चाचा संजीव पुत्र प्रकाश और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ नामजद तहरीर दी है. पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी वारदात के बाद से मौके से फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है.

सीओ देवबंद रविकांत पराशर ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मामला आपसी झगड़े का प्रतीत हो रहा है. उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. इस सनसनीखेज वारदात से पूरे गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. वहीं, मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पिता मोहर सिंह ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.

इस बीच पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज किए हैं और घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे. इस घटना से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश व्याप्त है और लोग न्याय की मांग कर रहे हैं.



