सहारनपुर: ग्रैंड ब्यूटी शो में नजर आईं महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचने वाले मोनालिसा, रैंप पर बिखेरा जलवा

सहारनपुर के दिल्ली रोड स्थित महाराजा बैंक्वेट हॉल में मुस्कान लक्जरी सैलून की ओर से भव्य ग्रैंड ब्यूटी शो का आयोजन हुआ, जिसमें सहारनपुर ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों से भी नामचीन हस्तियों ने शिरकत की. इस मौके पर महाकुंभ मेले से चर्चित हुई वायरल रुद्राक्ष गर्ल मोनालिसा मुख्य आकर्षण रहीं, जिन्होंने अपनी मौजूदगी से दर्शकों का दिल जीत लिया.

वहीं यूट्यूबर कल्लो उर्फ वंशिका और भूपेंद्र ने अपने चुटीले अंदाज से दर्शकों को ठहाकों पर मजबूर कर दिया. पूरे बैंक्वेट हॉल में देर रात तक तालियों और जयकारों की गूंज बनी रही और दर्शकों ने इस यादगार शाम का भरपूर आनंद उठाया.

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा ब्राइडल शो, जिसमें मॉडल्स ने रैंप पर आकर्षक मेकअप और डिजाइनर परिधानों के साथ आधुनिक फैशन और पारंपरिक खूबसूरती का अनोखा संगम पेश किया. मॉडल्स के अंदाज ने न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया बल्कि प्रतियोगिता में बिजनौर की परी ने पहला, सहारनपुर की स्वाती ने दूसरा और इलमा ने तीसरा स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.

विजेताओं को मुख्य अतिथियों ने स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. शो के दौरान भारी भीड़ उमड़ी और दर्शकों ने देर रात तक कलाकारों और मॉडल्स की प्रस्तुतियों का आनंद उठाया. आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखा और बैंक्वेट हॉल लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

युवाओं को मौका देने के लिए आयोजित किया गया शो

कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य शहर और आसपास की प्रतिभाओं को नया मंच देना है, जिससे युवाओं को फैशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके. उन्होंने कहा कि सहारनपुर जैसे शहर में भी फैशन इंडस्ट्री की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे आयोजन युवाओं को अपने सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान करते हैं.

मोनालिसा ने क्या कहा?

इसी बीच मोनालिसा ने मंच से अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुद्राक्ष की माला बेचने वाली लड़की एक दिन यहां तक पहुंचेगी, यह सब मां गंगा मैया, बाबा महाकाल और नर्मदा मां की कृपा और उनके माता-पिता तथा फॉलोअर्स के सहयोग से संभव हुआ है. उन्होंने जानकारी दी कि उनका नया गाना ‘सादगी’ रिलीज हो चुका है और वे जल्द ही तीन फिल्मों द डायरी ऑफ मणिपुर, एक तेलुगू और एक मलयालम मूवी में नजर आएंगी.

मोनालिसा ने तीन मूवी किया साइन

मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं सहारनपुर वालों का मुझे यहां पर आकर बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी हुई और मैं चाहती हूं कि दोबारा आयू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रुद्राक्ष की माला बेचने वाली लड़की यहां तक भी पहुंच सकती है, मैं धन्यवाद देती हूं मां गंगा मैया को, बाबा महाकाल को और नर्मदा मां को. यहां तक पहुंचाने के लिए अपने माता-पिता, मां गंगा मैया और मेरे फॉलोवर्स का. मोनालिसा ने कहा कि अभी मेरा एक गाना भी आया है सादगी सॉन्ग. अभी मैंने तीन मूवी साइन की है. द डायरी का मणिपुर, और तेलुगू, और मलयालम मूवी.

