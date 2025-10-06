scorecardresearch
 

UP: एनकाउंटर में ढेर हुआ 1 लाख का कुख्यात इनामी बदमाश इमरान, दो पुलिसकर्मियों को भी लगी गोली

सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपये का इनामी बदमाश इमरान ढेर हो गया. गोलीबारी में दो पुलिस अधिकारी भी घायल हुए है. पुलिस ने मौके से दो पिस्टल, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की. इमरान अपने साथियों के साथ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में कई वारदातों को अंजाम दे चुका था. अधिकारियों ने इसे 'ऑपरेशन क्लीन-अप' की बड़ी सफलता बताया है.

इमरान के खिलाफ दर्ज थे कई केस (Photo: X/@saharanpurpol)
इमरान के खिलाफ दर्ज थे कई केस (Photo: X/@saharanpurpol)

यूपी के सहारनपुर में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 1 लाख रुपये के इनामी कुख्यात बदमाश इमरान को ढेर कर दिया. यह एनकाउंटर रविवार देर रात सरसावा थाना क्षेत्र में हुआ. इस दौरान गोलीबारी में दो पुलिसकर्मी भी घायल हो गए.

पुलिस के अनुसार इमरान लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों  सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में सक्रिय था और कई लूट की वारदातों में शामिल था. उसके दो साथी मेहताब और नईम पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि रविवार रात इमरान ने गागलहेड़ी क्षेत्र से एक बाइक चोरी की थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे देहरादून-अंबाला हाईवे पर घेर लिया. खुद को फंसा देख इमरान ने पुलिस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और इमरान को ढेर कर दिया.

एनकाउंटर में दो पुलिसकर्मियों को भी लगी गोली

एनकाउंटर के दौरान गागलहेड़ी थानाध्यक्ष प्रवेश शर्मा के हाथ में गोली लगी, जबकि सरसावा थानाध्यक्ष विनोद कुमार की बुलेटप्रूफ जैकेट पर गोली लगने से वो मामूली रूप से घायल हुए. दोनों का इलाज कराया जा रहा है.

मौके से कई हथियार बरामद

पुलिस ने इमरान के कब्जे से दो 32 बोर पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है. सहारनपुर के SSP आशीष तिवारी ने बताया कि इमरान और उसके साथियों ने पश्चिमी यूपी में आतंक का माहौल बना रखा था और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर अपराध करते थे.

एसएसपी तिवारी ने कहा, 'यह एनकाउंटर सहारनपुर पुलिस के 'ऑपरेशन क्लीन-अप' का हिस्सा है. इमरान के मारे जाने से सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर जिलों में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी.' इमरान की मौत के साथ ही पुलिस ने भी राहत की सांस ली है, जबकि स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है.
 

