सहारनपुर में दलित युवक की चाकू मारकर हत्या, मेला देखकर लौट रहा था घर

सहारनपुर जनपद के थाना रामपुर मनिहारान क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक वारदात हुई. मल्हीपुर गांव निवासी 30 वर्षीय दलित युवक कंवरसेन उर्फ टकला की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी गई. जानकारी के अनुसार कंवरसेन गांव के पास लगे म्हाणी के मेले से लौट रहा था. रात करीब साढ़े नौ से दस बजे के बीच रास्ते में कुछ अज्ञात हमलावरों ने अचानक उस पर हमला कर दिया.

जानकारी के मुताबिक चाकू से उसकी जांघ पर कई वार किए गए, जिससे खून तेजी से बहने लगा और वह सड़क पर गिर पड़ा. ग्रामीणों ने उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

चाकू से गोदकर दलित युवक की हत्या

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतक का भाई सुनील कुमार ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. ग्राम प्रधान अरुण कुमार ने बताया कि मृतक का किसी से विवाद नहीं था. साथ ही उन्होंने बताया कि हमलावर स्कूटी से आए थे और अचानक झगड़ा शुरू कर दिया.

इस घटना पर एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जानकारी मिली है कि मामूली कहासुनी के बाद चार लोगों ने हमला किया. फिलहाल अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की

पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. गांव में दहशत का माहौल है और मृतक के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है.

