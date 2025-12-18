scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: कॉलेज बंक मारते पकड़ा गया प्रेमी जोड़ा, पंचायत ने सुना दिया हैरान कर देने वाला फैसला

सहारनपुर के थाना नागल क्षेत्र में कॉलेज बंक कर मिलने वाले प्रेमी जोड़े को गांव की पंचायत ने अनोखी सजा दी. परिजनों की मौजूदगी में पंचायत बैठी और दोनों की सगाई मौके पर ही तय करा दी गई. पंचायत के फैसले के अनुसार अब जल्द ही दोनों की शादी कराई जाएगी.

Advertisement
X
पंचायत ने तय की प्रेमी जोड़े की शादी (Photo: Rahul Kumar/ITG)
पंचायत ने तय की प्रेमी जोड़े की शादी (Photo: Rahul Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां कॉलेज बंक कर छिप छिपकर मिलने वाले प्रेमी जोड़े की सगाई पंचायत के फरमान पर तय कर दी गई. मामला थाना नागल क्षेत्र का है, जहां गांव की पंचायत ने युवक और युवती को परिजनों की मौजूदगी में बैठाकर ऐसा फैसला सुनाया, जिसकी पूरे इलाके में चर्चा हो रही है.

घटना 16 तारीख की है और मामला देवबंद क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा हुआ है. यहां का रहने वाला युवक और थाना नागल क्षेत्र के एक गांव की युवती एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं. दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. मंगलवार को दोनों ने कॉलेज जाने के बजाय बंक करने और साथ घूमने की योजना बनाई. इसी कारण युवती तय समय पर घर नहीं पहुंच सकी.

प्रेमी जोड़े के लिए पंचायत ने सुनाया ये फैसला

सम्बंधित ख़बरें

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
सहारनपुर में राजस्थान पुलिस की रेड, 4.30 लाख की नकली करेंसी जब्त
Encounter by Saharanpur police
हत्या की कोशिश के मामले में वॉन्टेड था खालिद, मुठभेड़ के दौरान ऐसे हुआ गिरफ्तार
Uma from Saharanpur murdered in Haryana, accused Bilal arrested (Photo - ITG)
उमा का सिर धड़ से अलग करने के बाद अपने निकाह की शॉपिंग करने पहुंचा था बिलाल!
Uma's 'killer' Bilal arrested (Photo - ITG)
जिस प्रेमी बिलाल के लिए पति-बच्चे को छोड़ा, उसी ने उमा का सिर धड़ से अलग कर दिया!
सहारनपुर में सामूहिक विवाह का आयोजन (Photo: Screengrab)
सीएम योगी का मुरीद हुआ मुस्लिम दूल्हा, कहा-यूपी सरकार की वजह से हुई मेरी शादी

जब युवती देर शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजन चिंतित हो गए और उसकी तलाश शुरू कर दी. इसी दौरान युवक युवती को गांव छोड़ने पहुंचा. गांव में पहुंचते ही ग्रामीणों ने दोनों को देख लिया और युवक को पकड़ लिया. इसके बाद युवक से पूछताछ की गई और उसके परिजनों को भी मौके पर बुला लिया गया.

Advertisement

दोनों पक्षों के परिजन गांव पहुंचे तो पूरे मामले को लेकर पंचायत बुलाई गई. पंचायत में यह बात सामने आई कि युवक और युवती सजातीय हैं. इसके बाद पंचायत ने दोनों परिवारों की सहमति से प्रेमी जोड़े का रिश्ता तय कराने का फैसला किया. पंचायत के सामने ही सगाई तय कर दी गई और शगुन का लेनदेन भी कराया गया.

धूमधाम से कराई जाएगी प्रेमी जोड़े की शादी

पंचायत ने यह भी निर्णय लिया कि कुछ ही दिनों के भीतर दोनों की शादी धूमधाम से कराई जाएगी. पंचायत का मानना था कि दोनों लंबे समय से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए समाजिक सहमति के साथ विवाह कराना ही बेहतर रास्ता है. इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव और आसपास के इलाकों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग इसे पंचायत का अनोखा फैसला बता रहे हैं, जहां कॉलेज बंक करने की कीमत सीधे सगाई और शादी के फैसले के रूप में सामने आई.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement