scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Youtuber का खौफनाक खेल! जबरन कोबरा से कटवाया, तड़पने के बाद युवक की मौत, परिवार का आरोप- जबरन कराया 'जहर टेस्ट'

सहारनपुर के बिहारीगढ़ में चूरन बेचने वाले सिकंदरनाथ की कोबरा के काटने से मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि यूट्यूबर और सांप रेस्क्यूबर मोहित ने साथियों के साथ मिलकर उसे जबरन कोबरा से कटवाया, धमकाया और इलाज नहीं करने दिया. हालत बिगड़ने पर आरोपी उसे अस्पताल छोड़कर भाग गए. पुलिस वीडियो व बयानों के आधार पर कार्रवाई कर रही है.

Advertisement
X
वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)
वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)

सहारनपुर के थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है. गांव-गांव घूमकर बीन बजाकर चूरन और सूरमा बेचने वाले 34 वर्षीय सिकंदरनाथ की मौत कोबरा के काटने से हो गई. परिवार का आरोप बेहद गंभीर हैं. 

मृतक के परिवार का आरोप है कि एक यूट्यूबर और खुद को 'सांप रेस्क्यूबर' बताने वाला मोहित कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर उसे जबरन कोबरा से कटवाता रहा. ग्रामीणों ने बार-बार रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं माने. हालत बिगड़ने पर न इलाज कराया गया, न ही समय पर मदद मिली.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में 6 महीने बाद कब्र से निकाली गई सलमान की लाश! लव अफेयर में पत्नी पर जहर देने का शक, नाबालिग बेटी ने खोला राज

सम्बंधित ख़बरें

शादी में पहुंची दूल्हे की गर्लफ्रेंड, मचा बवाल 
groom girlfriend enters wedding
काला हुड और मुंह पर मास्क...शादी रुकवाने स्टेज पर पहुंची दूल्हे की गर्लफ्रेंड तो मचा बवाल 
6 महीने बाद कब्र से क्यों निकाली शख्स की लाश?  
Salman's body was exhumed from his grave in Saharanpur (Photo: ITG)
'मां का अफेयर था, पिता को जहर देकर मारा', 6 महीने बाद कब्र से निकाला गया शव  
बहू का शव छोड़ फरार हो गए ससुराल वाले  

जबरन कोबरा से कटवाने का आरोप, वीडियो आया सामने

परिजनों ने पुलिस को जो वीडियो दिया है, उसमें मोहित सिकंदरनाथ को उकसाते हुए साफ दिखाई देता है. वह हाथ में पकड़े कोबरा को सिकंदर की ओर बढ़ाता है और बार-बार कहता है कि अगर सपेरा हो तो सांप से कटवाओ और अपनी दवा से इलाज करके दिखाओ. जब सिकंदर ने मना किया, तो आरोपियों ने उसे धमकाया और उसके छोटे भाई करण के साथ मारपीट की.

Advertisement

परिवार का दावा है कि सिकंदर और करण को कई घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया. कोबरा से कटवाने का वीडियो भी बनाया गया. जब हालत गंभीर होने लगी, तब उसे बिजनौर अस्पताल ले जाया गया, जहां से मेरठ रेफर किया गया. लेकिन रास्ते में सिकंदर की मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मौत सांप के जहर से ही हुई है.

परिवार बोला- जबरदस्ती टॉर्चर किया, जातिसूचक गालियां दीं

मृतक के भाई सागरनाथ ने पूरी घटना की दर्दनाक जानकारी दी. उन्होंने बताया कि उनका भाई सिकंदर अपने छोटे भाई करण के साथ गणेशपुर में खेल दिखाने और बीन बजाकर दवाइयों का प्रचार करने गया था. उसी दौरान मोहित, संजीव और उनके तीन साथी पहुंच गए. उन्होंने सिकंदर पर दबाव डाला कि वह उनके कोबरा से कटवाकर अपनी 'जड़ी-बूटी' की दवा से खुद इलाज करके दिखाए.

वहीं, सिकंदर ने साफ मना कर दिया. लेकिन आरोपियों ने धमकाना शुरू किया कि अगर तुमने नहीं कटवाया तो तुम्हारे भाई को कटवाएंगे. सागरनाथ ने कहा कि आरोपियों ने जातिसूचक टिप्पणियां भी कीं और कहा कि अगर मर भी गए तो कुछ नहीं होगा, तुम नीचे जाति के हो.

देखें वीडियो...

जहर फैलाने के लिए गाड़ी में घूमाया, वीडियो भी बनाया

परिवार का यह भी आरोप है कि कोबरा से कटवाने के बाद आरोपियों ने सिकंदर को अपनी गाड़ी में बैठाया और जगह-जगह घुमाते रहे, ताकि जहर तेजी से फैले. एक वीडियो में आरोपियों द्वारा सिकंदर के हाथ में लगा बांध भी खुलवाते देखा जा सकता है.

Advertisement

जब हालत और बिगड़ गई, तो आरोपी उसे छोड़कर भाग गए. छोटे भाई ने किसी तरह घरवालों को फोन किया. परिवार मौके पर पहुंचा और उसे बिजनौर अस्पताल लेकर गया. बाद में मेरठ रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई.

25 दिन बाद भी आरोपी फरार, परिवार न्याय की गुहार में

मृतक की गर्भवती पत्नी, दो बेटियां और एक छोटे बेटे समेत पूरा परिवार सदमे में है. उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुख्य आरोपी मोहित और उसके साथी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए. परिजनों का यह भी आरोप है कि शुरू में थाना मुकदमा दर्ज करने में टालमटोल करता रहा. बाद में एसपी ऑफिस पहुंचने पर केस दर्ज हुआ.

साक्ष्यों के आधार पर जल्द गिरफ्तारी होगी-SP

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि 10 नवंबर को यह घटना हुई थी. मोहित ने जड़ी-बूटी बेचने वाले सिकंदर को उकसाया, 10 हजार रुपये की शर्त लगाई और उसे सांप से कटवा दिया. वीडियो फुटेज और गवाहों के बयान विवेचना में शामिल किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप के जहर से मौत की पुष्टि हो चुकी है. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement