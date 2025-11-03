scorecardresearch
 

सहारनपुर में मस्जिद के पास से निकल रही थी बारात, तभी इस बात को लेकर हो गया जबरदस्त बवाल, कई घायल

सहारनपुर में बारात में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर बवाल और मारपीट हुई. नागल थाना क्षेत्र के बोहडूपुर गांव में मुस्लिम बस्ती से बारात निकलने पर डीजे की आवाज को लेकर हंगामा हुआ. दोनों पक्षों के चार लोग घायल हुए, और पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बारात में बवाल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स (Photo- ITG)
बारात में बवाल के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स (Photo- ITG)

यूपी के सहारनपुर स्थित नागल थाना क्षेत्र के गांव बोहडूपुर में बवाल हो गया. बारात में DJ बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर हंगामा हुआ. नितिन सैनी की बारात जैसे ही मुस्लिम बस्ती से निकली, DJ की तेज  आवाज को लेकर वहां के युवकों ने आपत्ति जताई. बात बढ़ी तो दोनों तरफ कहासुनी होने लगी और मामला मारपीट तक पहुंच गया. इस दौरान दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए और मौके पर अफरातफरी मच गई. 

बाराती पक्ष का आरोप है कि मुस्लिम पक्ष के युवकों ने DJ बंद कराने को लेकर हमला किया, जिसमें बाराती शेखर और निखिल घायल हो गए. वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उसी वक्त मस्जिद में नमाज चल रही थी, उन्होंने सिर्फ DJ बंद करने को कहा था. आरोप है कि बाराती ही लाठी-डंडे लेकर भड़क गए और गाली-गलौज करते हुए फईम समेत उनके लोगों पर हमला कर दिया. दोनों तरफ से मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया. घायलों को नागल CHC में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई. एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि दोनों पक्षों के मेडिकल कराए गए हैं और उनकी तहरीरों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सभी चोटें सामान्य हैं और आगे की कार्रवाई CCTV व गवाहों के बयान के आधार पर की जाएगी. माहौल शांत है, लेकिन मामले की जांच जारी है. 

एसपी देहात के मुताबिक, 1 नवंबर की रात्रि में थाना नागल को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बोहडूपुर में बारात में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ. इसके बाद मारपीट हुई. इसमें दोनों पक्षों की तरफ से मेडिकल कराया गया है. जो भी तहरीर प्राप्त हुई है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है. मेडिकल के आधार पर दोनों पक्ष के लोगों को सामान्य चोट है. दोनों पक्षों के पांच-पांच से ज्यादा लोगों पर एफआईआर हुई है. 

