UP: शादी के 18 दिन बाद दुल्हन जेवरात लेकर फरार, बिचौलिए ने 6 हजार लेकर कराया था रिश्ता

सहारनपुर के पटनी गांव में शादी के 18 दिन बाद दुल्हन सोने-चांदी के जेवर और 60 हजार रुपये लेकर फरार हो गई. दूल्हे के परिवार ने बताया कि कोलकाता की रहने वाली दुल्हन की शादी एक बिचौलिए सिटू ने 60 हजार रुपये लेकर कराई थी. घटना के समय घर में कोई नहीं था. परिजनों ने बिचौलिए से पूछताछ की और बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

फरार होने के दिन घर में दुल्हन अकेली थी.(Photo: Anil Kumar Bhardwaj/ITG)
फरार होने के दिन घर में दुल्हन अकेली थी.(Photo: Anil Kumar Bhardwaj/ITG)

सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र के पटनी गांव में एक नई नवेली दुल्हन शादी के मात्र 18 दिन बाद घर से फरार हो गई. परिजनों के मुताबिक, दुल्हन घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और करीब 60 हजार रुपये नगद लेकर चली गई. घर में उस वक्त कोई नहीं था, जिससे उसे भागने का मौका मिल गया.

जानकारी के मुताबिक, फरार हुई दुल्हन की पहचान मुगली खातून उर्फ पूजा के रूप में हुई है, जो कोलकाता के दीवानपुर की रहने वाली बताई जा रही है. पीड़ित परिवार ने बताया कि दुल्हन खुद शादी कराने के बदले 60 हजार रुपये ले चुकी थी और यही रिश्ता एक स्थानीय बिचौलिए सिटू ने तय कराया था.

26 अक्टूबर को हुई थी शादी

पटनी गांव निवासी पवन सैनी के बेटे गौरव सैनी की शादी 26 अक्टूबर को पूजा से कराई गई थी. इस शादी की पूरी व्यवस्था गांव के ही निवासी बिचौलिए सिटू और उसके सास-ससुर ने की थी. गौरव के मुताबिक, सिटू ने 60 हजार रुपये लिए और कोलकाता ले जाकर इसी लड़की से विवाह कराया. 12 नवंबर को घटना के दिन वह किसी काम से चिलकाना गया था और उसके माता-पिता मजदूरी के लिए बाहर थे. 

कमरा अस्त-व्यस्त, जेवर और रुपये गायब

इसी बीच पूजा घर में अकेली थी. तभी उसने मौका पाकर घर से भागने की योजना को अंजाम दिया. घर लौटने पर गौरव को दरवाजा खुला मिला और आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं आया. गौरव ने घर के अंदर जाकर देखा तो कमरा बिखरा हुआ था. अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखे सोने-चांदी के गहने व 60 हजार रुपये गायब थे. उसने तुरंत आस-पड़ोस में तलाश शुरू की, लेकिन दुल्हन का कोई सुराग नहीं मिला. बाद में माता-पिता भी घर पहुंचे और पूरे गांव में खोजबीन की गई.

सहारनपुर

ग्रामीण हुए इकट्ठा और शुरू हुई पूछताछ

मामला सामने आते ही ग्रामीण इकट्ठा हो गए. इसके बाद परिजनों ने बिचौलिए सिटू और उसके साले मोनू को पकड़कर पूछताछ की. आरोप है कि दोनों दुल्हन के बारे में कुछ बता नहीं पाए और हैरान नजर आए. बाद में उन्होंने दुल्हन को वापस लाने का भरोसा भी दिया. सिटू ने लड़की के मायके में फोन किया, लेकिन वहां से भी कोई जानकारी नहीं मिली.

परिवार ने दर्ज कराई शिकायत

जब खुद की खोजबीन से कोई परिणाम सामने नहीं आया तो गौरव सैनी ने चिलकाना थाने में तहरीर दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. अधिकारी रिश्ते की पूरी प्रक्रिया, बिचौलिए और कोलकाता कनेक्शन की जांच कर रहे हैं.

एसपी सिटी ने दी पुष्टि

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि गौरव सैनी की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने पुष्टि की कि शादी कराने वाले बिचौलिए ने 60 हजार रुपये लिए थे और दुल्हन शादी के 18 दिन बाद घर से गहने लेकर फरार हो गई है. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.

