सहारनपुर में नशा देकर नाबालिग से रेप, अश्लील वीडियो बनाए, पैसे न देने पर वायरल करने की धमकी

सहारनपुर में 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है. आरोपी युवक उनाली गांव के आशू उर्फ फौजी को मुजफ्फरनगर-देहरादून हाईवे पर स्थित खजूरवाला गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है.

नशा देकर नाबालिग से रेप, अश्लील वीडियो बनाकर धमकी (Photo: Representational Image)
नशा देकर नाबालिग से रेप, अश्लील वीडियो बनाकर धमकी (Photo: Representational Image)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को नशा पिलाकर दुष्कर्म करने और उसके आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बनाने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान उनाली गांव के आशू उर्फ फौजी के रूप में हुई है. उसे रविवार शाम मुजफ्फरनगर-देहरादून हाईवे पर स्थित खजूरवाला गांव के एक स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के मुताबिक, यह मामला 25 अक्टूबर को सामने आया था जब पीड़िता के परिवार ने नागल थाने में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में बताया गया कि आरोपी आशू ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर एक ढाबे पर बुलाया और उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने बताया कि आरोपी ने वारदात के दौरान लड़की की अश्लील फोटो और वीडियो बना ली थी और वायरल करने की धमकी दे रहा था.

आरोपी के साथियों ने पीड़िता के परिवार को कथित तौर पर धमकाया भी था. लड़की के बयान के आधार पर, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस ने बताया कि आगे की जांच जारी है.

---- समाप्त ----
