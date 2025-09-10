सहारनपुर: ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी... अब तक 13 करोड़ रुपये का नशीला पदार्थ जब्त

सहारनपुर के डीआईजी अभिषेक सिंह ने ऑपरेशन सवेरा नामक विशेष अभियान चलाकर मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. यह अभियान 14 अगस्त 2025 से जारी है और लगातार प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है. ऑपरेशन सवेरा के तहत सहारनपुर रेंज के तीनों जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली में नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ विशेष कार्रवाई की जा रही है.

अभियान के तहत अब तक 87 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. साथ ही 13 करोड़ 85 लाख रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं. इस अभियान में मुख्य तौर पर पेडलर, डिस्ट्रीब्यूटर और हॉटस्पॉट की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अमरोहा में ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन... 4 करोड़ की स्मैक के साथ 2 पुलिसकर्मी समेत 6 गिरफ्तार

डीआईजी अभिषेक सिंह ने बताया कि यह अभियान न केवल तस्करों के खिलाफ है, बल्कि समाज में नशा मुक्त भविष्य बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है. अभियान के तहत पुलिस सक्रिय रूप से नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए अभियान चला रही है, ताकि महिलाओं और बच्चों का उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित किया जा सके.

Advertisement

यह अभियान लगातार सतर्कता से संचालित किया जा रहा है ताकि कोई भी मादक पदार्थ का कारोबार अपराधियों को समाज में फैलाने का मौका न मिले. ऑपरेशन सवेरा के तहत स्थानीय प्रशासन, पुलिस और नागरिक समाज मिलकर नशा मुक्त समाज का निर्माण कर रहे हैं. आने वाले समय में भी यह मुहिम लगातार जारी रखी जाएगी. डिस्ट्रीब्यूटर और पेडलर के नेटवर्क को तोड़ने के साथ-साथ लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

विशेष रूप से ग्रामीण व शहरी इलाकों में अभियान को ज्यादा प्रभावी बनाने की योजना बनाई गई है. इसके तहत महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ऑपरेशन सवेरा का उद्देश्य केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को स्वस्थ व सुरक्षित बनाना है. डीआईजी ने यह भी बताया कि अभियान के तहत नशा मुक्त समाज का सपना साकार करने में पुलिस पूरी तत्परता से जुटी हुई है.

---- समाप्त ----