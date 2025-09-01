अमरोहा में ड्रग तस्करी के खिलाफ बड़ा एक्शन... 4 करोड़ की स्मैक के साथ 2 पुलिसकर्मी समेत 6 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने 4 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ दो पुलिस कर्मियों समेत कुल 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार तस्करों में एक नाबालिग भी है. पुलिस को आरोपी तस्करों के कब्जे से एक कार, 5 मोबाइल और 3490 रुपये कैश समेत करीब 1340 ग्राम स्मैक बरामद हुई है. जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है.

हैरानी की बात ये है कि इस मामले में दो पुलिस कर्मी भी शामिल हैं. जिनको तस्करों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. एएसपी अखिलेश भदौरिया ने पूरे मामले को लेकर बयान भी दिया है. उन्होंने कहा कि 2 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार सभी तस्करों को जेल भी भेजा जा चुका है.

आरोपी नाजिम ने अपने दोस्त गौरव को तस्कर मयंक यादव के बारे में बताते हुए कहा कि उसके पास कई लाख की स्मैक है, जो वह बेचना चाहता है. अगर उससे यह स्मैक छीन ली जाए तो बहुत मोटा पैसा कमाया जा सकता है. उन्होंने योजना बना कर आदिल और एक बाल अपचारी दोस्त के साथ थाना आदमपुर की ढवारसी चौकी पर तैनात सिपाही आशु और योगेश को भी शामिल कर लिया.

योजना के मुताबिक जब चारों दोस्त मयंक से स्मैक का सौदा कर रहे थे, तभी प्लान के मुताबिक आरोपी यूपी पुलिस के दोनों सिपाहियों ने पुलिस की वर्दी में वहां दबिश डाल दी. जिससे आरोपी स्मैक तस्कर मयंक यादव और उसके साथी स्मैक छोड़ कर वहां से भाग गए.

ऐसे में तस्करों और सिपाहियों ने इस स्मैक को अपने पास रख लिया और उसके बारे में ना ही तो किसी अधिकारी को बताया, ना ही इसको बेचा. हालांकि 40 दिन बीतने के बाद सभी 6 आरोपी स्मैक को नोएडा बेचने जा रहे थे. जिसकी भनक थाना सैदनगली पुलिस और अमरोहा एसओजी टीम को लग गई.

जिसके बाद थाना आदमपुर इलाके के गंगा एक्सप्रेस के करीब एसओजी टीम और थाना सैदनगली पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से 4 करोड़ रुपये की स्मैक और एक कार, 5 मोबाइल और कुछ नगदी भी बरामद किया गया.

