लव अफेयर या कुछ और? बिजनौर में पेड़ से लटके मिले युवक-युवती के शव

बिजनौर में पांच दिनों से लापता 19 साल के निखिल और 15 साल की चंचल का शव आम के बगीचे में संदिग्ध हालात में मिला है. गले पर रस्सी के निशान और टूटे फंदे देखकर पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है. शव आंशिक रूप से सड़े हुए मिले और पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है.

बगीचे में मिला युवक-युवती का शव. (Photo: Representational)
बगीचे में मिला युवक-युवती का शव. (Photo: Representational)

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां पिछले पांच दिनों से लापता एक युवक और एक नाबालिग युवती का शव आम के बाग में संदिग्ध हालत में मिला. दोनों के गले पर रस्सी के निशान थे. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है.

पांच दिनों से लापता थे दोनों

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान निखिल (19) और चंचल (15) के रूप में हुई है, जो बिजनौर के दरानगर गांव के रहने वाले थे. दोनों एक-दूसरे के पड़ोसी थे और 27 अक्टूबर से लापता थे. 

परिवारवालों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश कर रही थी. शनिवार देर रात दोनों के शव बिजनौर-चांदपुर रोड के पास लक्षीवाला गांव स्थित एक आम के बाग में मिले. 

बगीचे में सड़ी गली हालत में मिली लाश

सर्किल ऑफिसर गौतम राय ने बताया कि शवों पर रस्सी के निशान साफ नजर आ रहे थे. ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ने पेड़ से लटककर आत्महत्या की और बाद में रस्सी टूट जाने से शव नीचे गिर गए. पुलिस ने बताया कि शव दो से तीन दिन पुराने हैं और आंशिक रूप से सड़ चुके हैं. चंचल के हाथ के कुछ हिस्से जंगली जानवरों द्वारा खाए जाने के निशान मिले हैं. दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

एसपी अभिषेक झा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. हालांकि, अभी तक किसी तरह की आपराधिक वारदात के साक्ष्य नहीं मिले हैं. दोनों परिवारों से पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पृष्ठभूमि स्पष्ट हो सके.

गांव में इस घटना के बाद माहौल गमगीन है. ग्रामीणों ने बताया कि दोनों अक्सर साथ दिखते थे और उनके बीच घनिष्ठता थी. परिजनों को शक है कि सामाजिक दबाव या आपसी मनमुटाव के कारण दोनों ने यह कदम उठाया.

 

