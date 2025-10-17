सास, बहू और साजिश... प्रॉपर्टी के लिए भाई से चलवाई गोली, खतरनाक मोड़ पर रिश्ते, क्या है पूरी कहानी

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र की कहानी बेहद हैरान कर देने वाली है. यहां प्रॉपर्टी के विवाद ने एक परिवार को खतरनाक मोड़ पर ला दिया. बहू ने अपनी सास को जान से मारने की साजिश रची और सुपारी देकर अपने भाई के हाथों गोली चलवा दी. घटना की शुरुआत 12 अक्टूबर को हुई. मेरठ में रहने वाली सीमा देवी, मुकेश चंद की दूसरी पत्नी हैं. सीमा अपने घर में थीं, तभी उनके दाहिने पैर में गोली लगी. इसके बाद घर में अफरा-तफरी मच गई. सीमा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी.

जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पूरी कहानी सामने आ गई. जांच में पता चला कि यह पूरी साजिश सीमा की बहू कोमल ने रची थी. कोमल ने अपने भाई भव्य से मिलकर कहा था कि उसकी सौतेली सास का काम खत्म कर दो. कोमल का कहना था कि सीमा देवी बच्चा गोद लेना चाहती थी. अगर वह ऐसा करती तो उसकी संपत्ति बंट जाती. इसी लालच में कोमल ने अपने भाई को डेढ़ लाख रुपये का लालच दिया और सास की हत्या की सुपारी दी.

पुलिस ने घटनास्थल के आस-पास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल्स (CDR) निकाले, जिससे साजिश का खुलासा हो गया. फोटोज और कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि कोमल और भव्य घटना से पहले लगातार संपर्क में थे और सास की लोकेशन के बारे में भी भव्य को कोमल ने जानकारी दी थी.

पूरी प्लानिंग से भव्य ने नकाब पहनकर सीमा के घर में घुसकर गोली चला दी, जो सीमा के पैर में लगी. घटना के समय सीमा के पति मुकेश चंद दुकान पर थे.

पुलिस ने इस साजिश में शामिल कोमल, उसका भाई भव्य और एक साथी हर्षित को गिरफ्तार किया है. भव्य के पास से 32 बोर की पिस्टल भी बरामद हुई, जिसे हर्षित ने उसे दिया था. पूछताछ में भव्य ने स्वीकार किया कि हर्षित ने उसे पिस्टल और कारतूस देकर बहन की सास को मारने के लिए भेजा था. हर्षित को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

इस पूरे मामले पर एसपी देहात अभिजीत कुमार ने कहा कि पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. सीमा देवी और उनकी बहू कोमल के बीच पहले भी विवाद होते रहते थे. सीमा देवी बच्चा गोद लेना चाहती थीं, जबकि कोमल इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी. इस मतभेद ने रिश्तों को इतना जटिल बना दिया कि बहू ने अपने भाई और साथी की मदद से साजिश रची.

