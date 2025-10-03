scorecardresearch
 

Feedback

RSS के पथ संचलन के दौरान ड्रम बजाते हुए गिरा युवक, स्वयंसेवक की मौत का वीडियो वायरल

सीतापुर के इमलिया सुलतानपुर इलाके में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पथ संचलन के दौरान एक स्वयंसेवक की मौत हो गई. बैंड में बड़ा ड्रम बजा रहे स्वयंसेवक अंकित सिंह अचानक लड़खड़ाकर गिर पड़े. उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. उनकी मौत का कारण हृदयगति रुकना बताया गया है.

Advertisement
X
हृदयगति रुकने से स्वयंसेवक की मौत (Photo: Screengrab)
हृदयगति रुकने से स्वयंसेवक की मौत (Photo: Screengrab)

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के पथ संचलन के दौरान सीतापुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई. पथ संचलन में बैंड बजा रहे एक स्वयंसेवक की अचानक हृदयगति रुक जाने से मौत हो गई. यह पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मृतक स्वयंसेवक की पहचान अंकित सिंह के रूप में हुई है, जो इमलिया इलाके का रहने वाला था. वह पथ संचलन में बैंड के साथ शामिल था और बड़े ड्रम को बजा रहा था. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चलते-चलते अचानक वह लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी ओर दौड़े और उसे अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पथ संचलन के दौरान  स्वयंसेवक की मौत

सम्बंधित ख़बरें

Murder of a wife in Gwalior, the accused went live on Facebook.
पत्नी की हत्या कर शख्स का फेसबुक लाइव पर कबूलनामा, देखें वारदात 
क्राइम 360
क्राइम 360: विसर्जन के दौरान लाइव मौत! 
इंजेक्शन लगवाता शख्स
'दर्द' का इंजेक्शन लगते ही युवक ने तोड़ा दम, CCTV में लाइव मौत 
गाजियाबाद में बच्चे को कार ने कुचला. (Photo: Representational)
पन्ना में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान SUV ने भीड़ को कुचला, दो की मौत, कई घायल 
banda news
बांदा: मुंह में पटाखा दगने से मासूम की मौत 

बताया गया कि अंकित सिंह की मौत का कारण अचानक हृदयगति रुक जाना है. यह घटना महज 16 सेकंड के वीडियो में कैद हो गई है, जिसे देखने के बाद लोग स्तब्ध हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इसी कड़ी में पूरे जिले में अलग-अलग जगहों पर पथ संचलन निकाले जा रहे हैं.

Advertisement

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सीतापुर के इमलिया सुलतानपुर इलाके में आयोजित पथ संचलन में शामिल अंकित सिंह का यूं अचानक गिरना और मौत होना सभी के लिए दुखद और चौंकाने वाला रहा. फिलहाल स्थानीय प्रशासन और संघ के कार्यकर्ताओं ने स्वयंसेवक के परिवार को सांत्वना दी है. यह घटना पथ संचलन के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सवाल भी खड़े करती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement