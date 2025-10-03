RSS के पथ संचलन के दौरान ड्रम बजाते हुए गिरा युवक, स्वयंसेवक की मौत का वीडियो वायरल

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के पथ संचलन के दौरान सीतापुर जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई. पथ संचलन में बैंड बजा रहे एक स्वयंसेवक की अचानक हृदयगति रुक जाने से मौत हो गई. यह पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मृतक स्वयंसेवक की पहचान अंकित सिंह के रूप में हुई है, जो इमलिया इलाके का रहने वाला था. वह पथ संचलन में बैंड के साथ शामिल था और बड़े ड्रम को बजा रहा था. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चलते-चलते अचानक वह लड़खड़ा गया और जमीन पर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोग तुरंत उसकी ओर दौड़े और उसे अस्पताल पहुंचाया गया. लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवक की मौत

बताया गया कि अंकित सिंह की मौत का कारण अचानक हृदयगति रुक जाना है. यह घटना महज 16 सेकंड के वीडियो में कैद हो गई है, जिसे देखने के बाद लोग स्तब्ध हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस समय अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और इसी कड़ी में पूरे जिले में अलग-अलग जगहों पर पथ संचलन निकाले जा रहे हैं.

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सीतापुर के इमलिया सुलतानपुर इलाके में आयोजित पथ संचलन में शामिल अंकित सिंह का यूं अचानक गिरना और मौत होना सभी के लिए दुखद और चौंकाने वाला रहा. फिलहाल स्थानीय प्रशासन और संघ के कार्यकर्ताओं ने स्वयंसेवक के परिवार को सांत्वना दी है. यह घटना पथ संचलन के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े सवाल भी खड़े करती है.



