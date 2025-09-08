scorecardresearch
 

लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ का कलश हापुड़ से बरामद, आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हत्थे

दिल्ली के लाल किला परिसर से जैन समुदाय के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान चोरी हुए सोने के कीमती कलश को पुलिस ने बरामद कर लिया है. हापुड़ से इसे चुराने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है. करीब एक करोड़ रुपये मूल्य का यह कलश धोती पहने एक शख्स झोले में डालकर ले गया था. कलश में 760 ग्राम सोना और 150 ग्राम हीरा, पन्ना और माणिक जड़े थे.

पकड़ा गया कलश चोरी करने वाला आरोपी (Photo: ITG)
पकड़ा गया कलश चोरी करने वाला आरोपी (Photo: ITG)

दिल्ली के लाल किला परिसर से चोरी हुए 1 करोड़ के कलश मामले में क्राइम ब्रांच ने कलश समेत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. CCTV फुटेज के आधार पर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से चोर को गिरफ्तार किया गया है.

एक नहीं तीन कलश की हुई थी चोरी

आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया की एक नहीं 3 कलश चोरी हुए थे जिसमें अभी एक बरामद हुआ है. अन्य आरोपियों और 2 कलश की बरामदगी के लिए छापेमारी जारी है.

दरअसल बीते दिनों दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर के 15 अगस्त पार्क में जैन समाज का धार्मिक अनुष्ठान चल रहा था. इसी दौरान सोने का एक कीमती कलश चोरी हो गया, जिसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये थी. 

धोती पहने शख्स ने की थी चोरी

जब जांच शुरू की गई तो सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि धोती पहना एक शख्स बड़ी चतुराई से पूजा स्थल तक पहुंचा और मौके का फायदा उठाकर कलश को अपने झोले में डालकर वहां से फरार हो गया था.

हीरे और रत्नों से जड़ा हुआ था कलश

यह कलश केवल सोने और रत्नों से जड़ा आभूषण नहीं था, बल्कि जैन समाज के धार्मिक आयोजनों में प्रतिदिन होने वाले पूजन का अहम हिस्सा था. इसमें लगभग 760 ग्राम सोना और करीब 150 ग्राम बहुमूल्य रत्न जैसे हीरा, पन्ना और माणिक्य जड़े हुए थे.

आयोजन समिति के सदस्य पुनीत जैन ने इस चोरी को लेकर बताया था कि यह कलश लंबे समय से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जा रहा था और हर दिन पूजा-पाठ के दौरान विशेष मंच पर स्थापित किया जाता था. मंच पर केवल परंपरागत परिधान पहने अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होती है.
 


 

---- समाप्त ----
