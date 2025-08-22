scorecardresearch
 

बेटी के घर झगड़ा सुलझाने आए पिता को दामाद ने मारी गोली, फावड़े से रिश्तेदारों पर भी किया हमला

रामपुर के बड़ा गांव में बेटी का घरेलू विवाद सुलझाने पहुंचे एक बुजुर्ग को उनके दामाद ने गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई. गुस्से में दामाद ने फावड़े से पत्नी की मां और बुआ पर भी हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिया.

दामाद ने कर दी ससुर की हत्या (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश के रामपुर में घरेलू विवाद में एक बुजुर्ग की दर्दनाक हत्या कर दी गई. यहां पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में पंचायत करने घर आए ससुर को दामाद ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. इस आत्मघाती हमले में पत्नी की बुआ और मां गंभीर रूप से घायल हो गए. 

सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मिलक के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया. यहां डॉक्टर ने ससुर को मृत घोषित कर दिया तथा दो अन्य परिजनों को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल रेफर कर दिया है. घटना मिलक कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव की है. यहां बड़ा गांव निवासी नदीम की शादी पांच साल पूर्व जिला मुरादाबाद के थाना मुदापाण्डे क्षेत्र के ग्राम सिरस खेड़ा गांव निवासी अफसर की पुत्री अरमाना से हुई थी.  

कई दिन से पति-पत्नी में विवाद चल रहा था. इसी विवाद को दूर करने ससुर और अन्य परिजन अपनी बेटी के ससुराल पंचायत करने पहुंचे थे. पंचायत के दौरान दोनों पक्षों में बात बिगड़ती चली गयी. गुस्साए दामाद नदीम ने तमंचा निकाल लिया तथा ससुराल पक्ष पर फायर कर दिया जिसमें ससुर के गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई. ससुर की मौत से दिल नहीं भरा तो दामाद ने फावड़े से अन्य परिजनों पर भी हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और साथ ही साथ आरोपी दामाद नदीम को मौके से गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया और घटना में प्रयुक्त आला कतल पिस्टल और फावड़े को भी बरामद कर लिया. 
 
इस संबंध पर अपर पुलिस अधीक्षक रामपुर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया, अफसर अली नाम के व्यक्ति अपनी बेटी की ससुराल में अपने दामाद से और उनके परिजनों से वार्ता करने के लिए आए थे. इसी बीच आपस में दोनों पक्षों में कहां सुनी हुई और दामाद ने अपने ससुराल जनों पर फायर कर दिया और फावड़े से प्रहार किया जिसमें अफसर अली की मृत्यु हो गई बाकी तीन अन्य लोग घायल हो गए. इस घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची और घटना में सम्मिलित दो लोग थे उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से आला कत्ल पिस्टल और फावड़ा बरामद कर लिया है. विस्तृत पूछताछ की गई है पूछताछ में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.

