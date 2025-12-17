scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रामपुर में रिश्वत लेते महिला लेखपाल गिरफ्तार, खेत की पैमाइश के बदले मांगे थे 10 हजार

रामपुर की तहसील टांडा में तैनात महिला लेखपाल रिचा सक्सैना को खेत की पैमाइश के बदले 5 हजार रुपये रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया. किसान इनायत अली की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई. मामले में सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है.

Advertisement
X
महिला लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार (Photo: Aamir Khan/ITG)
महिला लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार (Photo: Aamir Khan/ITG)

उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने का एक और मामला सामने आया है. ताजा मामला रामपुर जिले का है, जहां तहसील टांडा में तैनात महिला लेखपाल रिचा सक्सैना को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोप है कि लेखपाल ने एक किसान से खेत की पैमाइश सही कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी.

जानकारी के अनुसार किसान इनायत अली का तहसील टांडा में स्थित खेत रकबा नंबर 133 है. किसान का आरोप है कि लेखपाल ने दूसरे लोगों से पैसा लेकर उसके खेत के बीच चकरोट निकाल दिया था, जबकि उसके खेत में चकरोट दर्ज ही नहीं है. जब किसान ने इस पर आपत्ति जताई और नक्शे व अभिलेख देखने की बात कही, तो लेखपाल ने कहा कि अब चकरोट निकल चुका है.

एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

सम्बंधित ख़बरें

Gujarat ACB arrested CID Crime inspector and a constable for accepting a bribe of Rs 30 lakh
गुजरात ACB का बड़ा एक्शन, CID क्राइम के इंस्पेक्टर और कांस्टेबल 30 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार 
MP में रिश्वत लेते कृषि उपसंचालक गिरफ्तार. (Photo: Representational )
'ब्लैक डॉग और 1 लाख रुपये...', MP में रिश्वत लेते कृषि उपसंचालक गिरफ्तार 
Anti corruption unit arrests bribery case clerk in Prayagraj
रिश्वत लेते हुए ACB ने बाबू को दबोचा 
ED raids at ten states in medical college bribery case
मेडिकल कॉलेजों में रिश्वत मामले की जांच तेज, नॉनस्टॉप-100 में देखें बड़ी खबरें 
कृषि अधिकारी ने रिश्वत में मांगी ब्लैक डॉग शराब-1 लाख कैश 

शिकायतकर्ता इनायत अली के अनुसार, लेखपाल ने कहा कि अगर वह अपना मामला सही कराना चाहता है तो एसडीएम को एक आवेदन दे दे. लेखपाल ने यह भी कहा कि आवेदन उसी के पास आएगा और वह दोबारा चकरोट सही जगह कर देगी, लेकिन इसके लिए 10 हजार रुपये देने होंगे. किसान ने एक साथ पूरी रकम देने में असमर्थता जताई और पहले 5 हजार रुपये देने की बात कही. इस पर लेखपाल तैयार हो गई.

Advertisement

किसान ने रिश्वत देने के बजाय Anti Corruption Team Moradabad में शिकायत कर दी. टीम ने योजना बनाकर 17 तारीख को किसान को रिश्वत देने के लिए कहा. तय योजना के तहत जैसे ही किसान ने 5 हजार रुपये लेखपाल को दिए और उसने पैसे रख लिए, टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया. तलाशी में रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई.

किसान ने 5 हजार रुपये दी थी रिश्वत 

गिरफ्तार महिला लेखपाल का नाम Richa Saxena बताया गया है. एंटी करप्शन टीम की ओर से इस पूरे मामले की एफआईआर रामपुर के थाना सिविल लाइंस में दर्ज कराई गई है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement