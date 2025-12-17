रामपुर में रिश्वत लेते महिला लेखपाल गिरफ्तार, खेत की पैमाइश के बदले मांगे थे 10 हजार

उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने का एक और मामला सामने आया है. ताजा मामला रामपुर जिले का है, जहां तहसील टांडा में तैनात महिला लेखपाल रिचा सक्सैना को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है. आरोप है कि लेखपाल ने एक किसान से खेत की पैमाइश सही कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी.

जानकारी के अनुसार किसान इनायत अली का तहसील टांडा में स्थित खेत रकबा नंबर 133 है. किसान का आरोप है कि लेखपाल ने दूसरे लोगों से पैसा लेकर उसके खेत के बीच चकरोट निकाल दिया था, जबकि उसके खेत में चकरोट दर्ज ही नहीं है. जब किसान ने इस पर आपत्ति जताई और नक्शे व अभिलेख देखने की बात कही, तो लेखपाल ने कहा कि अब चकरोट निकल चुका है.

एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया

शिकायतकर्ता इनायत अली के अनुसार, लेखपाल ने कहा कि अगर वह अपना मामला सही कराना चाहता है तो एसडीएम को एक आवेदन दे दे. लेखपाल ने यह भी कहा कि आवेदन उसी के पास आएगा और वह दोबारा चकरोट सही जगह कर देगी, लेकिन इसके लिए 10 हजार रुपये देने होंगे. किसान ने एक साथ पूरी रकम देने में असमर्थता जताई और पहले 5 हजार रुपये देने की बात कही. इस पर लेखपाल तैयार हो गई.

किसान ने रिश्वत देने के बजाय Anti Corruption Team Moradabad में शिकायत कर दी. टीम ने योजना बनाकर 17 तारीख को किसान को रिश्वत देने के लिए कहा. तय योजना के तहत जैसे ही किसान ने 5 हजार रुपये लेखपाल को दिए और उसने पैसे रख लिए, टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे पकड़ लिया. तलाशी में रिश्वत की रकम बरामद कर ली गई.

किसान ने 5 हजार रुपये दी थी रिश्वत

गिरफ्तार महिला लेखपाल का नाम Richa Saxena बताया गया है. एंटी करप्शन टीम की ओर से इस पूरे मामले की एफआईआर रामपुर के थाना सिविल लाइंस में दर्ज कराई गई है. पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है.

