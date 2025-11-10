Thar से नोटों की बारिश, पैसे पकड़ने के लिए हो गई मारामारी- VIDEO

बुलंदशहर में पहासू के अलीगढ़ चौराहे पर रविवार देर रात का नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. तेज डीजे की धुन, सड़क पर जमा भीड़ और आसमान से बरसते नोट. थार कार की छत पर खड़े कुछ युवकों ने जब नोटों की गड्डियां हवा में उड़ानी शुरू कीं, तो वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए. देखते ही देखते पूरा माहौल 'नोटों की बारिश' में बदल गया. सड़कों पर लोग दौड़ पड़े, कोई हाथों से नोट लपक रहा था, तो कोई हवा में उछलकर पकड़ने की कोशिश कर रहा था.

चंद मिनटों में ही अलीगढ़ चौराहा अफरातफरी में बदल गया. नोटों की चमक में लोग इस कदर बह गए कि ट्रैफिक थम गया, और पहासू-शिकारपुर रोड पर जाम लग गया. किसी के फोन से वीडियो बना, किसी ने लाइव किया और कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वायरल वीडियो से मची हलचल

वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एक काली रंग की थार गाड़ी में कुछ युवक बारात के दौरान डीजे के साथ नाचते-गाते हुए गाड़ी की छत पर चढ़े हुए हैं. तभी उनमें से एक ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और हवा में लहराते हुए उछाल दी. नोट नीचे गिरते ही बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबकी निगाहें उन्हीं नोटों पर टिक गईं. लोग सड़कों पर झपटने लगे.

पुलिस की नजर पड़ी तो बदल गया माहौल

वीडियो वायरल होते ही बुलंदशहर पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया. रातोंरात जांच शुरू हुई और थाना पहासू पुलिस ने वीडियो की लोकेशन और गाड़ी की पहचान की. एएसपी आरए डॉ. तेजवीर सिंह ने बताया कि, यह वीडियो कस्बा पहासू के अलीगढ़ चौराहे का है. बारात के दौरान कुछ युवकों ने थार कार की छत पर चढ़कर नोट उछाले थे. वीडियो सामने आते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है. पुलिस टीम ने थार गाड़ी को कब्जे में ले लिया है. कार के मालिक पर 12,000 का चालान किया गया. साथ ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवकों की पहचान शुरू कर दी गई है.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ लोग इसे शादी का जश्न बताकर हल्के-फुल्के अंदाज़ में ले रहे हैं, तो कुछ ने इसे कानून और सड़क सुरक्षा की धज्जियां उड़ाने वाला कृत्य कहा.

फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यह वीडियो खूब शेयर हुआ, जिस पर लोगों ने लिखा ये शादी है या फिल्म की शूटिंग? कहीं खुशी में हद से ज्यादा उड़ान तो नहीं भर ली? हालांकि, इस तरह के स्टंट्स पर पुलिस ने पहले भी कई बार चेतावनी जारी की है कि सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे प्रदर्शन से ट्रैफिक बाधित होता है और कानून व्यवस्था प्रभावित होती है.

डीजे, जश्न और लापरवाही का कॉम्बिनेशन

बताया जा रहा है कि यह घटना एक बारात के चढ़त के दौरान हुई. गाड़ी में बैठे युवक शादी में जोश में थे. डीजे पर सौ-सौ नोट उड़ाएंगे जैसे गानों के बीच उन्होंने सच में नोट उड़ाकर सबको चौंका दिया. किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह पुलिसिया कार्रवाई में बदल जाएगी. एएसपी डॉ. तेजवीर सिंह ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित है. यह सड़क सुरक्षा और सामाजिक शांति के खिलाफ है. सभी संबंधितों पर विधिक कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अब वीडियो में दिख रहे युवकों की फेशियल आइडेंटिफिकेशन के जरिए पहचान कर रही है. फुटेज को स्लो मोशन में जांचा जा रहा है ताकि कोई भी आरोपी बच न सके.

स्टेटस सिंबल से सजा बना तमाशा

थार, जो आज के युवाओं के बीच स्टेटस सिंबल मानी जाती है, अक्सर ऐसे वायरल स्टंट्स की वजह बन जाती है. खुले में ड्रिफ्ट, रेसिंग या अब नोटों की बारिश हर बार कुछ न कुछ नया दिखता है. लेकिन इस बार, थार कार के मालिक को यह शोहरत भारी पड़ गई. पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है.

