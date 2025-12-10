scorecardresearch
 
CM से शिकायत के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे प्राइवेट वीडियो लीक केस में एक्शन, आरोपी कर्मचारियों पर FIR; टेक्नीशियन-इंजीनियर और मैनेजर टर्मिनेट

मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचने के बाद ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर को टर्मिनेट कर दिया गया है. इससे पहले असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष सरकार को भी बर्खास्त किया गया था.

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे प्राइवेट वीडियो लीक केस में एक्शन (Photo- Screengrab)
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर यात्रियों के निजी पलों का सीसीटीवी निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करने और वीडियो वायरल करने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचने के बाद हड़कंप मच गया. अब ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर को टर्मिनेट कर दिया गया है. इससे पहले असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष सरकार भी बर्खास्त किए जा चुके हैं.

आपको बता दें कि ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर को टर्मिनेट कर दिया गया. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के पैकेज 3 पर यह कार्रवाई हुई. यात्रियों के निजी वीडियो निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में टर्मिनेट किया गया. असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष सरकार को इससे पहले बर्खास्त किया जा चुका है. मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद मामले की पोल खुली. हलियापुर स्थित टोल प्लाजा के पैकेज 3 पर ट्रैफिक मैनेजर तैनात था.

मामले को शासन द्वारा संज्ञान लेने पर यूपीडा के अधिकारियों ने कुल 4 लोगों को दोषी मानते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करने की शिकायत पुलिस को दी है. पुलिस ने असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है. ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर और उनके दो सहकर्मियों- सिस्टम टेक्नीशियन आशुतोष तिवारी और सिस्टम इंजीनियर प्रमोद कुमार के खिलाफ भी जांच जारी है और वे तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं.

सूत्रों के मुताबिक, हलियापुर टोल प्लाजा पर एटीएमएस कंट्रोल रूम में तैनात इन कर्मचारियों पर यात्रियों (विशेषकर नवदंपति) के रोमांस और निजी पलों का सीसीटीवी फुटेज निकालकर उन्हें ब्लैकमेल करने और अवैध वसूली करने का आरोप है. ब्लैकमेलिंग के बावजूद वे वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देते थे. यूपीडा के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिषेक चौहान ने इन सभी के खिलाफ हलियापुर थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पत्र दिया है.

यह मामला सोमवार देर शाम से सुर्खियों में आया था. मामला चर्चा में आते ही असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष सरकार को बैक डेट में 30 नवंबर 2025 की तारीख से टर्मिनेट करने की बात सामने आई. मंगलवार को एसआई मोहम्मद रफ़्फान की तहरीर पर सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ. अब ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर का टर्मिनेशन लेटर सामने आया है, जबकि अन्य दो पर भी कार्रवाई की तलवार लटकी है.

---- समाप्त ----
